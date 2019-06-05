Нейросеть Speech2Face пытается воссоздать лицо человека по его голосу
Исследователи из Массачусетского технологического института разработали алгоритм, который способен реконструировать облик человека на основе записи его голоса. Как сообщает Futurism, для работы ИИ достаточно короткого аудиоклипа.
В основу алгоритма, получившего название Speech2Face, положена генеративно-состязательная нейросеть, обученная на датасете AVSpeech, способная сопоставлять особенности речи с рядом биометрических характеристик человека. Проанализировав запись продолжительностью до 6 секунд, программа выдает примерное изображение лица говорящего.
Результаты работы ИИ далеки от портретного сходства, но в качестве доказательства жизнеспособности концепции впечатляют: алгоритм достаточно уверенно определяет пол говорящего, его возраст (c точностью в 10 лет) и расовую принадлежность.
«Таким образом, Speech2Face в очередной раз подтверждает, что современные алгоритмы способны делать невероятные выводы на основе крошечных фрагментов данных», — указывает Futurism.
Отметим, что целью работы исследователей не было точное восстановление внешности человека по его голосу; ученые сосредоточились на воссоздании конкретно пола, возраста и этнической принадлежности. Именно поэтому точно показать по голосу, как выглядит человек, пока что нельзя, однако в дальнейшем авторы планируют совершенствовать разработку.
Что касается перспектив коммерциализации решения, то по словам исследователей, технология в первую очередь пригодится сервисам визуализации аудиозвонков и разработчикам видеоигр, которые смогут воссоздавать виртуальные аватары пользователей с более высокой точностью, а также правоохранительным органам, которые получат возможность эффективнее идентифицировать телефонных хулиганов. В то же время, авторы предупреждают, что точность воссоздания внешности по голосу всегда будет относительно низкой из-за огромного множества факторов, влияющих на речь человека и качество ее записи.
В первом столбике находятся кадры с видео, на которых запечатлено реальное лицо человека. Во втором столбике изображены лица, сгенерированные нейросетью VGG-Face, которая использует особенности лицá человека из видео для создания изображения лица в анфас с нейтральным выражением. В третьем столбике — ли́ца, сгенерированные Speech2Face на основе аудиодорожки с видео.
Кроме того, ученые отмечают, что их работа носит также исследовательскую пользу: генерация лиц на основе голоса поможет лучше изучить корреляцию голоса с внешностью.
Напоследок отметим, что создатели Speech2Face уже призвали к осторожности всех, кто планирует развивать и применять эту технологию, дабы исключить возможные нарушения конфиденциальности.
Источник: hightech.plus