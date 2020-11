Некоторые клиенты британского Amazon вместо предзаказанных PS5 получили кухонные приборы (или вообще пустые коробки)

Продажи PS5 по всему миру стартовали 19 ноября, но далеко не все пользователи, предзаказавшие новые консоли Sony, смогли получить заказы вовремя, и некоторые клиенты британского Amazon столкнулись с более неожиданными сюрпризами, чем обычные задержки поставок. Как рассказал VideoGamesChronicle, несколько пользователей вместо консоли обнаружили в посылках ничего (они пришли пустыми) либо другие товары, какие они не заказывали.

В Twitter и на Reddit есть немало соответствующих жалоб от разгневанных клиентов, которые оплатили предзаказы на консоли PS5, но в итоге остались с носом. Кто-то получил вместо консоли кошачий корм.

love to have been waiting all day for my PS5 delivery only for this to show up at 10pm, is this a joke @AmazonUK @PlayStationUK @AskPS_UK ? pic.twitter.com/79Zz6E85Ob

Журналистка Бэкс Эйприл Мэй в коробке по своему заказу вместо PS5 обнаружила фритюрницу.

Happy #PS5 day everyone. Tried to document our one’s unveiling, but Amazon have tricked us with an unsolicited air fryer instead (after giving delivery password). Anyone else had this problem today? pic.twitter.com/99IUSzSJUU — Bex April May (@bexlectric) November 19, 2020

Непосредственно перед доставкой все они получили уведомления от магазина, что их заказ с PS5 доставлен по указанному адресу.

Некоторые и вовсе не получили ничего — им пришли пустые коробки.

Similar thing happened to me except I receive a PlayStation 5 box but it was empty inside @AmazonUK have been no help won’t replace it or anything. Heard multiple theft stories as well on Reddit. — Thomas Wise (@Tommi_Dreama) November 19, 2020

Пользователи также рассказали о случаях, когда курьеры приезжали, отмечали заказ как выполненный без его фактического вручения, а потом просто уезжали. Предполагается, что именно недобросовестные курьеры подменяли консоли в посылках.

Can confirm this happened to me today with @AmazonUK. The most bizarre thing ever. Driver shows up, looks in van, looks at phone and he's off. Marked as delivered followed. Told to wait 48 hours.#PS5uk https://t.co/x2OpoF3SY1 — Jamie Me (@JamieMeWrites) November 19, 2020