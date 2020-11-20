Некоторые клиенты британского Amazon вместо предзаказанных PS5 получили кухонные приборы (или вообще пустые коробки)

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Продажи PS5 по всему миру стартовали 19 ноября, но далеко не все пользователи, предзаказавшие новые консоли Sony, смогли получить заказы вовремя, и некоторые клиенты британского Amazon столкнулись с более неожиданными сюрпризами, чем обычные задержки поставок. Как рассказал VideoGamesChronicle, несколько пользователей вместо консоли обнаружили в посылках ничего (они пришли пустыми) либо другие товары, какие они не заказывали.

В Twitter и на Reddit есть немало соответствующих жалоб от разгневанных клиентов, которые оплатили предзаказы на консоли PS5, но в итоге остались с носом. Кто-то получил вместо консоли кошачий корм.

love to have been waiting all day for my PS5 delivery only for this to show up at 10pm, is this a joke @AmazonUK @PlayStationUK @AskPS_UK ? pic.twitter.com/79Zz6E85Ob — yonic sleuth (@flagwithoutwind) November 19, 2020