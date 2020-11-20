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Некоторые клиенты британского Amazon вместо предзаказанных PS5 получили кухонные приборы (или вообще пустые коробки)

Некоторые клиенты британского Amazon вместо предзаказанных PS5 получили кухонные приборы (или вообще пустые коробки)

Некоторые клиенты британского Amazon вместо предзаказанных PS5 получили кухонные приборы (или вообще пустые коробки)


Продажи PS5 по всему миру стартовали 19 ноября, но далеко не все пользователи, предзаказавшие новые консоли Sony, смогли получить заказы вовремя, и некоторые клиенты британского Amazon столкнулись с более неожиданными сюрпризами, чем обычные задержки поставок. Как рассказал VideoGamesChronicle, несколько пользователей вместо консоли обнаружили в посылках ничего (они пришли пустыми) либо другие товары, какие они не заказывали.

В Twitter и на Reddit есть немало соответствующих жалоб от разгневанных клиентов, которые оплатили предзаказы на консоли PS5, но в итоге остались с носом. Кто-то получил вместо консоли кошачий корм.

Журналистка Бэкс Эйприл Мэй в коробке по своему заказу вместо PS5 обнаружила фритюрницу.

Непосредственно перед доставкой все они получили уведомления от магазина, что их заказ с PS5 доставлен по указанному адресу.

Некоторые и вовсе не получили ничего — им пришли пустые коробки.

Пользователи также рассказали о случаях, когда курьеры приезжали, отмечали заказ как выполненный без его фактического вручения, а потом просто уезжали. Предполагается, что именно недобросовестные курьеры подменяли консоли в посылках.

Британский Amazon пока не делал никаких официальных заявлений по поводу этих инцидентов.

При этом накануне пользователь Twitter из Великобритании рассказал об ограблении двух фургонов, которые перевозили новые PS5. Этот инцидент повлек за собой отмену всех доставок до конца дня. И здесь невольно вспоминаются схожие инциденты с ограблением фургонов, перевозящих iPhone. Сейчас такие истории — редкость, поскольку Apple способна удаленно блокировать телефоны.

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