«Нельзя бежать от своего прошлого»: Вышел новый трейлер супергеройского боевика Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings / «Шан-Чи и легенда десяти колец» от Marvel

Компания Marvel Studios представила новый трейлер грядущего боевика «Шан-Чи и легенда десяти колец» / Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, в котором нам наконец более подробно показали те самые десять колец и чуть больше рассказали о сюжете.

История у главного героя Шан-Чи классическая — есть добрая и любящая мать, которая учит его всему хорошему и злобный отец, который жесткими методами пытается воспитать сына с большой буквы «С». В итоге сыну настолько надоедают методы отца, что он меняет имя и пытается убежать от своего прошлого. Впрочем, как это бывает в комиксах (а зачастую и в реальной жизни), отец его все равно находит и Шан-Чи придется осознать, что он не простой человек, а наследник мистической силы десяти колец…

В главных ролях снялись Симу Лю (Шан-Чи), Аквафина (Кэти), Тони Люн (Вэньву/Мандарин), а также Фала Чэнь, Мэнъэр Чжан, Флориан Мунтяну, Ронни Чиэн и Мишель Йео. Сценарий фильма написал Дэйв Каллахэм (The Expendables, Godzilla, Mortal Kombat), а режиссером выступил Дестин Дэниел Креттон (The Glass Castle, Just Mercy).

Изначально премьера фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец» / Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings была назначена на февраль текущего года, но из-за пандемии коронавируса ее сдвинули на 3 сентября 2021 года (кинотеатральная премьера в Украине состоится 2 сентября 2021 года).

Источник: Marvel