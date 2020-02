Netflix (наконец-то!) разрешил отключить надоедливые автоматические превью

Пользователи Netflix уже давно и с завидным постоянством жалуются на одну весьма раздражающую функцию — автоматические превью к сериалу или фильму при слишком долгом скроллинге контента в библиотеке. И вот сейчас спустя пять лет с момента запуска функции стриминговый гигант отреагировал, предоставив пользователям долгожданный выключатель.

Some people find this feature helpful. Others not so much.

We’ve heard the feedback loud and clear — members can now control whether or not they see autoplay previews on Netflix. Here's how: https://t.co/6V2TjEW6HD https://t.co/zbz4E8fVab

— Netflix US (@netflix) February 6, 2020