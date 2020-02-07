Netflix (наконец-то!) разрешил отключить надоедливые автоматические превью





Пользователи Netflix уже давно и с завидным постоянством жалуются на одну весьма раздражающую функцию — автоматические превью к сериалу или фильму при слишком долгом скроллинге контента в библиотеке. И вот сейчас спустя пять лет с момента запуска функции стриминговый гигант отреагировал, предоставив пользователям долгожданный выключатель.

Some people find this feature helpful. Others not so much. We’ve heard the feedback loud and clear — members can now control whether or not they see autoplay previews on Netflix. Here's how: https://t.co/6V2TjEW6HD https://t.co/zbz4E8fVab — Netflix US (@netflix) February 6, 2020

То есть, да теперь (со вчерашнего дня) у пользователей Netflix наконец есть возможность отключить автозапуск превью к видео на всех платформах одновременно. Таким образом, больше не придется прибегать к различным изощренным ухищрениям вроде отключения звука телевизора во время поиска чего-либо для просмотра или быстро перемещаться по интерфейсу, чтобы успеть попасть на страницу шоу или фильма раньше, чем начнется автовоспроизведение предварительного просмотра.

В Netflix особо подчеркивают, что есть те, кто действительно находит полезными автоматические превью на главной странице сервиса. Так что по умолчанию они останутся включенными, а отключать их придется в настройках. Все, что требуется, — открыть сайт Netflix с компьютера, выбрать Manage Profiles («Управление профилями»), выбрать конкретный профиль (да, придется делать это для каждого профиля отдельно), а затем снять флажок Autoplay previews while browsing on all devices («Автозапуск превью при просмотре на всех устройствах».

Обновление распространяется постепенно во всех регионах, но можно попробовать ускорить процесс, перезайдя в аккаунт, чтобы больше не слышать Адама Сэндлера или кого-либо еще, когда запускаете Netflix. Дождемся ли мы момента, когда Netflix добавит трейлеры к каждой странице шоу и фильма?

Источник: Netflix