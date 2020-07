Netflix неожиданно закрыл сериал «Леденящие душу приключения Сабрины», четвертый сезон станет финальным и выпустят его до конца текущего года

Судьба молодежного мистического сериала «Леденящие душу приключения Сабрины» казалась безоблачной после того, как Netflix продлил его сразу на третий и четвертый сезон еще до премьеры второго.

Однако произошло это еще в 2018 году, когда ни о каких пандемиях и карантинах не шло даже речи. В актуальных условиях сервис решил отдать приоритет другим проектам, так что аноносированный два года назад четвертый сезон станет финальным для шоу The Chilling Adventures of Sabrina.

Информацию подтвердили представители Netflix и шоураннеры сериала, анонс также был размещен в социальных сетях.

It all comes down to one last Chilling Adventure. Our final chapter is coming later this year. Coven forever. 🖤 pic.twitter.com/T0jkwAc1wJ

— Chilling Adventures of Sabrina (@sabrinanetflix) July 9, 2020