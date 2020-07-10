Netflix неожиданно закрыл сериал «Леденящие душу приключения Сабрины», четвертый сезон станет финальным и выпустят его до конца текущего года

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Судьба молодежного мистического сериала «Леденящие душу приключения Сабрины» казалась безоблачной после того, как Netflix продлил его сразу на третий и четвертый сезон еще до премьеры второго.

Однако произошло это еще в 2018 году, когда ни о каких пандемиях и карантинах не шло даже речи. В актуальных условиях сервис решил отдать приоритет другим проектам, так что аноносированный два года назад четвертый сезон станет финальным для шоу The Chilling Adventures of Sabrina.

Информацию подтвердили представители Netflix и шоураннеры сериала, анонс также был размещен в социальных сетях.

It all comes down to one last Chilling Adventure. Our final chapter is coming later this year. Coven forever. 🖤 pic.twitter.com/T0jkwAc1wJ — Chilling Adventures of Sabrina (@sabrinanetflix) July 9, 2020

Интересно, что ранее четвертый сезон планировали выпустить в начале 2021 года, однако закончить его удалось раньше и в Netflix решили не тянуть с расставанием — премьера произойдет в конце текущего года. В свою очередь третий сезон вышел 24 января 2020 года.

Отметим, что сериал от Netflix Chilling Adventures of Sabrina / «Леденящие душу приключения Сабрины» основан на популярном комиксе Archie Comics «Сабрина — маленькая ведьма». История уже была экранизирована на американском телевидении, при этом первый ТВ-сериал продержался в эфире семь сезонов — с 1996 по 2004 год.

Источник: Variety