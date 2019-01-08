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Netflix опубликовал дебютный трейлер грядущего боевика Polar
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Netflix опубликовал дебютный трейлер грядущего боевика Polar

Netflix опубликовал дебютный трейлер грядущего боевика Polar

Стриминговый сервис Netflix опубликовал дебютный трейлер боевика Polar, снятого шведским режиссером Юнасом Окерлундом по одноименному комиксу Виктора Сантоса.

По сюжету, лучший в мире киллер Дункан Вицла, которого играет датский актер Мадс Миккельсен («Доктор Стрэндж«; «Ван Гог. На пороге вечности«), решает уйти в отставку. Вот только его бывшему работодателю это не по душе, и он посылает за старым убийцей отряд молодых киллеров. В итоге Вицла вынужден вернуться «в игру» и вступить в схватку с более молодыми, быстрыми и безжалостными убийцами, которые всеми силами пытаются покончить с ним.

Боевик выйдет на Netflix уже 25 января. Помимо Мадса Миккельсена, в нем сыграют Ванесса Хадженс («Запрещенный прием»), Кэтрин Винник («Викинги»), Джонни Ноксвилл («Чудаки») и Ричард Дрейфус («Челюсти», «Близкие контакты третьей степени»).

Источник: Collider

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