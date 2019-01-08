Netflix опубликовал дебютный трейлер грядущего боевика Polar

Стриминговый сервис Netflix опубликовал дебютный трейлер боевика Polar, снятого шведским режиссером Юнасом Окерлундом по одноименному комиксу Виктора Сантоса.

По сюжету, лучший в мире киллер Дункан Вицла, которого играет датский актер Мадс Миккельсен («Доктор Стрэндж«; «Ван Гог. На пороге вечности«), решает уйти в отставку. Вот только его бывшему работодателю это не по душе, и он посылает за старым убийцей отряд молодых киллеров. В итоге Вицла вынужден вернуться «в игру» и вступить в схватку с более молодыми, быстрыми и безжалостными убийцами, которые всеми силами пытаются покончить с ним.

Боевик выйдет на Netflix уже 25 января. Помимо Мадса Миккельсена, в нем сыграют Ванесса Хадженс («Запрещенный прием»), Кэтрин Винник («Викинги»), Джонни Ноксвилл («Чудаки») и Ричард Дрейфус («Челюсти», «Близкие контакты третьей степени»).

Источник: Collider