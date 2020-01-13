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Netflix опубликовал официальный таймлайн первого сезона сериала «Ведьмак»

Netflix опубликовал официальный таймлайн первого сезона сериала «Ведьмак»

Netflix опубликовал официальный таймлайн первого сезона сериала «Ведьмак»


Стриминговый сервис Netflix опубликовал официальный таймлайн первого сезона сериала «Ведьмак». Это визуальная схема, на которой отображены сюжетные линии главных героев сериала в хронологическом порядке.

Ключевые моменты трех основных персонажей обозначены разными цветами с привязкой к конкретному эпизоду. Кроме того, возле них проставлены точные даты. Таким образом, можно легко подсчитать, что протяженность первого сезона во времени составила 53 года.

Согласно опубликованному таймлайну, раньше всего во вселенной «Ведьмака» произошли события, связанные с судьбой чародейки Йеннифер. Она попала в Аретузу (школу магии для юных чародеек) в 1210 году, а затем прошла через трансформацию и поступила на службу к королю. В сериале эти события показали во второй и третьей сериях.

Затем, если следовать хронологии, идут приключения ведьмака Геральта из Ривии. Первое из них — резня в Блавикене, после которой Геральт получает прозвище Мясника из Блавикена. Следом Геральт и Лютик встречаются с сильваном Торкве, а потом Геральт расколдовывает Стрыгу. Уже после этих событий ведьмак попадает в Цинтру, где принцесса Поветта и ее возлюбленный Дани обещают ему отдать их ребенка в знак благодарности за спасение от королевы Калантэ. Так Геральт приобретает свое Предназначение — ребенка-неожиданность Цири.

И только после всех этих событий королевство Нильфгаард нападает на Цинтру, а княжна Цири спасается бегством — отметим, что в сериале эти события показали в первой серии одновременно с резней в Блавикене, что вызвало путаницу в хронометраже и недоумение у многих зрителей.

Напоследок напомним, что первый сезон сериала «Ведьмак», созданного по книгам Анджея Сапковского, вышел на Netflix 20 декабря, и одна из претензий критиков заключалась как раз в скомканной подаче сюжета: в сериале показано несколько временных пластов, но не объяснено, в какой последовательности все это происходило, из-за чего в происходящем на экране могут запутаться даже те, кто знакомы с оригинальными произведениями польского писателя.

Вместе с тем, как объяснила позднее шоураннер проекта Лорен Хиссрич, это была вынужденная мера, чтобы сразу показать зрителю всех основных героев саги. В первых двух книгах, по которым преимущественно и был создан первый сезон сериала, Сапковский рассказывает о Геральте, а истории Йеннифер и Цири раскрываются ближе ко второй половине цикла.

Источник: Esquire

  • Премьера второго сезона сериала «Ведьмак» намечена на 2021 год.
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