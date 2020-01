Стриминговый сервис Netflix опубликовал официальный таймлайн первого сезона сериала «Ведьмак». Это визуальная схема, на которой отображены сюжетные линии главных героев сериала в хронологическом порядке.

Согласно опубликованному таймлайну, раньше всего во вселенной «Ведьмака» произошли события, связанные с судьбой чародейки Йеннифер. Она попала в Аретузу (школу магии для юных чародеек) в 1210 году, а затем прошла через трансформацию и поступила на службу к королю. В сериале эти события показали во второй и третьей сериях.

Затем, если следовать хронологии, идут приключения ведьмака Геральта из Ривии. Первое из них — резня в Блавикене, после которой Геральт получает прозвище Мясника из Блавикена. Следом Геральт и Лютик встречаются с сильваном Торкве, а потом Геральт расколдовывает Стрыгу. Уже после этих событий ведьмак попадает в Цинтру, где принцесса Поветта и ее возлюбленный Дани обещают ему отдать их ребенка в знак благодарности за спасение от королевы Калантэ. Так Геральт приобретает свое Предназначение — ребенка-неожиданность Цири.

И только после всех этих событий королевство Нильфгаард нападает на Цинтру, а княжна Цири спасается бегством — отметим, что в сериале эти события показали в первой серии одновременно с резней в Блавикене, что вызвало путаницу в хронометраже и недоумение у многих зрителей.

