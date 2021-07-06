Netflix опубликовал трейлер финального сезона аниме-сериала Transformers: War For Cybertron Trilogy (премьера — 29 июля)

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Аниме-сериал Transformers: War For Cybertron Trilogy / «Трансформеры: Война за Кибертрон Трилогия» приближается к своему логическому завершению в виде третьего сезона с названием Kingdom / «Королевство». Как наверняка помнят фанаты, первый сезон Siege / «Осада» вышел прошлым летом, а второй Earthrise / «Восход Земли» — в декабре прошлого года.

Интересно, что в трейлере показали трансформеров-зверей из сериала «Beast Wars», которые также появятся в новом полнометражном игровом фильме франшизы Transformers: Rise of the Beasts / «Трансформеры: Восстание Зверей» — его съемки уже стартовали, а премьера состоится 24 июня 2022 года.

Согласно описанию третьего сезона, Автоботы объединят свои усилия с Максималами, чтобы противостоять Десептиконам и Предаконам. Стороны продолжат искать «Энергетический Куб» (AllSpark), обладающий свойством создания новой жизни трансформера.

При этом Предаконы получают контроль над артефактом «Золотой Диск» (Golden Disk), имеющим личную связь с Мегатроном и дающим ему преимущество перед его главным врагом, Оптимусом Праймом. Последняя битва между добром и злом должна решить судьбу всего Кибертрона.

Источник: Netflix