Netflix опубликовал трейлер второго сезона сериала Mindhunter

Стриминговый сервис Netflix поделился трейлером второго сезона Mindhunter.

Напомним, сериал основан на книге Марка Олшейкера и Джона Дугласа и рассказывает об агентах ФБР, которые исследуют поведение серийных убийц. Первый сезон Mindhunter вышел в 2017 году.

Во втором сезоне события развернутся спустя два года после первого. Холден Форд и Билл Тенч вместе с психологом Венди Карр займутся расследованием серии убийств детей в Атланте, которые произошли с 1979 по 1981 год. Также сериал коснется историй Чарльза Мэнсона и Сына Сэма.

К своим ролям вернутся Джонатан Грофф, Холт Маккэллани, Анна Торв, Кэмерон Бриттон и другие. Продолжение наряду с Дэвидом Финчером срежиссировали Эндрю Доминик и Карл Франклин.

Интересно, что Мэнсона в Mindhunter сыграл Дэймон Херриман, исполнивший ту же роль в Once Upon a Time in Hollywood Квентина Тарантино.

Как и сообщалось ранее, девять эпизодов будут доступны на Netflix с 16 августа.

