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Netflix опубликовал трейлер второго сезона сериала Mindhunter

Netflix опубликовал трейлер второго сезона сериала Mindhunter

Netflix опубликовал трейлер второго сезона сериала Mindhunter


Стриминговый сервис Netflix поделился трейлером второго сезона Mindhunter.

Напомним, сериал основан на книге Марка Олшейкера и Джона Дугласа и рассказывает об агентах ФБР, которые исследуют поведение серийных убийц. Первый сезон Mindhunter вышел в 2017 году.

Во втором сезоне события развернутся спустя два года после первого. Холден Форд и Билл Тенч вместе с психологом Венди Карр займутся расследованием серии убийств детей в Атланте, которые произошли с 1979 по 1981 год. Также сериал коснется историй Чарльза Мэнсона и Сына Сэма.

К своим ролям вернутся Джонатан Грофф, Холт Маккэллани, Анна Торв, Кэмерон Бриттон и другие. Продолжение наряду с Дэвидом Финчером срежиссировали Эндрю Доминик и Карл Франклин.

Интересно, что Мэнсона в Mindhunter сыграл Дэймон Херриман, исполнивший ту же роль в Once Upon a Time in Hollywood Квентина Тарантино.

Как и сообщалось ранее, девять эпизодов будут доступны на Netflix с 16 августа.

Источник: DTF

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