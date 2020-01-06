Netflix остался с носом, а Тарантино — на коне. В Лос-Анджелесе вручили «Золотые глобусы»

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В ночь на 6 января в Лос-Анджелесе, как и было запланировано, состоялась 77-я церемония «Золотой глобус» — вручение одной из самых значимых наград в мире кино и телевидения. Открывшая новое десятилетие церемония оказалась полна сюрпризов.

Пожалуй, самая главная неожиданность — это то, что стриминговые сервисы, доминировавшие в номинациях, так и не стали главными триумфаторами, как того все ожидали. Онлайн-кинотеатр Netflix, который получил целых 17 номинаций в области полнометражного кино и еще столько же за телевизионные фильмы и сериалы, в итоге одержал всего две награды. Причем Netflix проиграл всухую — все крупные проекты, таких как Marriage Story / «Брачная история», The Irishman / «Ирландец» или The Two Popes / «Два Папы», остались без единой награды. Впрочем, не исключено, что в следующем месяце на «Оскаре» все сложится для Netflix более удачным образом.

Лучшим драматическим фильмом признана военная драма «1917» режиссера Сэма Мендеса. Он также победил в номинации «Лучший режиссер». Награды за лучшую мужскую и женскую роль в драме получили Хоакин Феникс («Джокер» / Joker) и Рене Зельвеггер («Джуди»).

«Однажды в Голливуде» / Once Upon a Time in Hollywood Квентина Тарантино одержал победу в категории «Лучшая комедия или мюзикл». Всего у девятого по счету полнометражного фильма Квентина Тарантино три награды: сам Тарантино получил награду за лучший сценарий, а Брэд Питт — за лучшую роль второго плана.

Даже байопик «Рокетмен» / Rocketman об Элтоне Джоне получил пару наград — за лучшую песню (“I’m Gonna Love Me Again”) и за лучшую мужскую роль (Тэрон Эджертон).

Лучшим драматическим сериалом признаны «Наследники» / Succession, лучшим драматическим мини-сериалом был назван «Чернобыль».

Полный список победителей и номинантов премии «Золотой глобус 2020» во всех категориях приводим ниже (победители выделены жирным):

Лучший драматический фильм

«Ирландец»

«Брачная история»

«1917»

«Джокер»

«Два Папы»

Лучший фильм (комедия или мюзикл)

«Меня зовут Долемайт»

«Кролик ДжоДжо»

«Достать ножи»

«Однажды… в Голливуде»

«Рокетмэн» Лучший режиссёр Мартин Скорсезе («Ирландец»)

Квентин Тарантино («Однажды… в Голливуде»)

Пон Чжун-хо («Паразиты»)

Сэм Мендес («1917»)

Тодд Филипс («Джокер»)

Лучшая женская роль в драматическом фильме

Рене Зельвегер («Джуди»)

Шарлиз Терон («Скандал»)

Сирша Ронан («Маленькие женщины»)

Синтия Эриво («Гарриет»)

Скарлетт Йоханнсон («Брачная история»)

Лучшая женская роль в комедии или мюзикле

Аквафина («Прощание»)

Ана де Армас («Достать ножи»)

Кейт Бланшетт («Куда ты пропала, Бердатетт?»)

Бини Фельдстейн («Образование»)

Эмма Томпсон («В прямом эфире») Лучшая женская роль второго плана в фильме Дженнифер Лопес («Стриптизёрши»)

Лора Дерн («Брачная история»)

Марго Робби («Скандал»)

Кэти Бэйтс («Дело Ричарда Джуэлла»)

Аннетт Бенинг («Отчёт о пытках») Лучшая мужская роль в драматическом фильме Кристиан Бэйл («Форд против Феррари»)

Антонио Бандерас («Боль и слава»)

Адам Драйвер («Брачная история»)

Хоакин Феникс («Джокер»)

Джонатан Прайс («Два Папы»)

Лучшая мужская роль в комедии или мюзикле

Дэниел Крэйг («Достать ножи»)

Роман Гриффин Дэвис («Кролик ДжоДжо»)

Леонардо Дикаприо («Однажды… в Голливуде»)

Тэрон Эджертон («Рокетмэн»)

Эдди Мёрфи («Меня зовут Долемайт»)

Лучшая мужская роль второго плана в фильме

Брэд Питт («Однажды… в Голливуде»)

Аль Пачино («Ирландец»)

Том Хэнкс («Прекрасный день по соседству»)

Джо Пеши («Ирландец»)

Энтони Хопкинс («Два Папы»)

Лучший сценарий к кинофильму

«Брачная история» (Ноа Баумбак)

«Паразиты» (Пон Джун-хо и Хан Джин-вон)

«Два Папы» (Энтони МакКартен)

«Однажды… в Голливуде» (Квентин Тарантино)

«Ирландец» (Стивен Зеллиан) Лучший анимационный фильм «Холодное сердце 2»

«История игрушек 4»

«Как приручить дракона 3: Скрытый мир»

«Потерянное звено»

«Король лев» Лучший фильм на иностранном языке «Прощание» (Китай)

«Боль и слава» (Испания)

«Паразиты» (Корея)

«Портрет девушки в огне» (Франция)

«Отверженные» (Франция)

Лучший мини-сериал или телефильм

«Уловка-22»

«Чернобыль»

«Фосси/Вердон»

«Самый громкий голос»

«Невероятное»

Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме

Кристофер Эббот («Уловка-22»)

Саша Барон Коэн («Шпион»)

Рассел Кроу («Самый громкий голос»)

Джаред Харрис («Чернобыль»)

Сэм Рокуэлл («Фосси/Вердон»)

Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме

Кэйтлин Дэвер («Невероятное»)

Джоуи Кинг («Притворство»)

Хелен Миррен («Екатерина Великая»)

Меррит Уивер («Невероятное»)

Мишель Уильямс («Фосси/Вердон»)

Лучшая мужская роль второго плана в сериале или телефильме

Алан Аркин («Метод Комински»)

Киран Калкин («Наследники»)

Эндрю Скотт («Дрянь»)

Стеллан Скарсгард («Чернобыль»)

Генри Уинклер («Барри»)

Лучшая женская роль второго плана в сериале или телефильме

Патриша Аркетт («Притворство»)

Хелена Бонэм Картер («Корона»)

Тони Колетт («Невероятное»)

Мэрил Стрип («Большая маленькая ложь»)

Эмили Уотсон («Чернобыль»)

Лучший драматический сериал

«Корона»

«Утреннее шоу»

«Наследники»

«Большая маленькая ложь»

«Убивая Еву»

Лучший сериал (комедия или мюзикл)

«Барри»

«Политик»

«Дрянь»

«Метод Комински»

«Удивительная миссис Мейзел»

Лучшая мужская роль в драматическом сериале

Брайан Кокс («Наследники»)

Тобайас Мензис («Корона»)

Билли Портер («Поза»)

Кит Харингтон («Игра престолов»)

Рами Малек («Мистер Робот»)

Лучшая женская роль в драматическом сериале

Дженнифер Энистон («Утреннее шоу»)

Оливия Колман («Корона»)

Джоди Комер («Убивая Еву»)

Николь Кидман («Большая маленькая ложь»)

Риз Уизерспун («Утреннее шоу»)

Лучшая мужская роль в сериале (комедия или мюзикл)

Майкл Дуглас («Метод Комински»)

Билл Хейдер («Барри»)

Бен Платт («Политик»)

Пол Радд («Жизнь с самим собой»)

Рами Юссеф («Рами»)

Лучшая женская роль в сериале (комедия или мюзикл)

Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»)

Кирстен Данст («Как стать богом в центральной Флориде»)

Кристина Эпплгейт («Мёртв для меня»)

Наташа Лионн («Жизни матрёшки»)

Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь»)

Лучший саундтрек

«Сиротский Бруклин»

«Маленькие женщины»

«Джокер»

«1917»

«Брачная история»

Лучшая песня

Beautiful Ghosts («Кошки»)

(I’m Gonna) Love Me Again («Рокетмэн»)

Into the Unknown («Холодное сердце 2»)

Spirit («Король лев»)

Stand Up («Гарриет»)