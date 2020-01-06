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Netflix остался с носом, а Тарантино — на коне. В Лос-Анджелесе вручили «Золотые глобусы»

Netflix остался с носом, а Тарантино — на коне. В Лос-Анджелесе вручили «Золотые глобусы»

Netflix остался с носом, а Тарантино — на коне. В Лос-Анджелесе вручили «Золотые глобусы»


В ночь на 6 января в Лос-Анджелесе, как и было запланировано, состоялась 77-я церемония «Золотой глобус» — вручение одной из самых значимых наград в мире кино и телевидения. Открывшая новое десятилетие церемония оказалась полна сюрпризов.

Пожалуй, самая главная неожиданность — это то, что стриминговые сервисы, доминировавшие в номинациях, так и не стали главными триумфаторами, как того все ожидали. Онлайн-кинотеатр Netflix, который получил целых 17 номинаций в области полнометражного кино и еще столько же за телевизионные фильмы и сериалы, в итоге одержал всего две награды. Причем Netflix проиграл всухую — все крупные проекты, таких как Marriage Story / «Брачная история», The Irishman / «Ирландец» или The Two Popes / «Два Папы», остались без единой награды. Впрочем, не исключено, что в следующем месяце на «Оскаре» все сложится для Netflix более удачным образом.

Лучшим драматическим фильмом признана военная драма «1917» режиссера Сэма Мендеса. Он также победил в номинации «Лучший режиссер». Награды за лучшую мужскую и женскую роль в драме получили Хоакин Феникс («Джокер» / Joker) и Рене Зельвеггер («Джуди»).

«Однажды в Голливуде» / Once Upon a Time in Hollywood Квентина Тарантино одержал победу в категории «Лучшая комедия или мюзикл». Всего у девятого по счету полнометражного фильма Квентина Тарантино три награды: сам Тарантино получил награду за лучший сценарий, а Брэд Питт — за лучшую роль второго плана.

Даже байопик «Рокетмен» / Rocketman об Элтоне Джоне получил пару наград — за лучшую песню (“I’m Gonna Love Me Again”) и за лучшую мужскую роль (Тэрон Эджертон).

Лучшим драматическим сериалом признаны «Наследники» / Succession, лучшим драматическим мини-сериалом был назван «Чернобыль».

Полный список победителей и номинантов премии «Золотой глобус 2020» во всех категориях приводим ниже (победители выделены жирным):

Лучший драматический фильм

  • «Ирландец»
  • «Брачная история»
  • «1917»
  • «Джокер»
  • «Два Папы»

Лучший фильм (комедия или мюзикл)

  • «Меня зовут Долемайт»
  • «Кролик ДжоДжо»
  • «Достать ножи»
  • «Однажды… в Голливуде»
  • «Рокетмэн»

Лучший режиссёр

  • Мартин Скорсезе («Ирландец»)
  • Квентин Тарантино («Однажды… в Голливуде»)
  • Пон Чжун-хо («Паразиты»)
  • Сэм Мендес («1917»)
  • Тодд Филипс («Джокер»)

Лучшая женская роль в драматическом фильме

  • Рене Зельвегер («Джуди»)
  • Шарлиз Терон («Скандал»)
  • Сирша Ронан («Маленькие женщины»)
  • Синтия Эриво («Гарриет»)
  • Скарлетт Йоханнсон («Брачная история»)

Лучшая женская роль в комедии или мюзикле

  • Аквафина («Прощание»)
  • Ана де Армас («Достать ножи»)
  • Кейт Бланшетт («Куда ты пропала, Бердатетт?»)
  • Бини Фельдстейн («Образование»)
  • Эмма Томпсон («В прямом эфире»)

Лучшая женская роль второго плана в фильме

  • Дженнифер Лопес («Стриптизёрши»)
  • Лора Дерн («Брачная история»)
  • Марго Робби («Скандал»)
  • Кэти Бэйтс («Дело Ричарда Джуэлла»)
  • Аннетт Бенинг («Отчёт о пытках»)

Лучшая мужская роль в драматическом фильме

  • Кристиан Бэйл («Форд против Феррари»)
  • Антонио Бандерас («Боль и слава»)
  • Адам Драйвер («Брачная история»)
  • Хоакин Феникс («Джокер»)
  • Джонатан Прайс («Два Папы»)

Лучшая мужская роль в комедии или мюзикле

  • Дэниел Крэйг («Достать ножи»)
  • Роман Гриффин Дэвис («Кролик ДжоДжо»)
  • Леонардо Дикаприо («Однажды… в Голливуде»)
  • Тэрон Эджертон («Рокетмэн»)
  • Эдди Мёрфи («Меня зовут Долемайт»)

Лучшая мужская роль второго плана в фильме

  • Брэд Питт («Однажды… в Голливуде»)
  • Аль Пачино («Ирландец»)
  • Том Хэнкс («Прекрасный день по соседству»)
  • Джо Пеши («Ирландец»)
  • Энтони Хопкинс («Два Папы»)

Лучший сценарий к кинофильму

  • «Брачная история» (Ноа Баумбак)
  • «Паразиты» (Пон Джун-хо и Хан Джин-вон)
  • «Два Папы» (Энтони МакКартен)
  • «Однажды… в Голливуде» (Квентин Тарантино)
  • «Ирландец» (Стивен Зеллиан)

Лучший анимационный фильм

  • «Холодное сердце 2»
  • «История игрушек 4»
  • «Как приручить дракона 3: Скрытый мир»
  • «Потерянное звено»
  • «Король лев»

Лучший фильм на иностранном языке

  • «Прощание» (Китай)
  • «Боль и слава» (Испания)
  • «Паразиты» (Корея)
  • «Портрет девушки в огне» (Франция)
  • «Отверженные» (Франция)

Лучший мини-сериал или телефильм

  • «Уловка-22»
  • «Чернобыль»
  • «Фосси/Вердон»
  • «Самый громкий голос»
  • «Невероятное»

Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме

  • Кристофер Эббот («Уловка-22»)
  • Саша Барон Коэн («Шпион»)
  • Рассел Кроу («Самый громкий голос»)
  • Джаред Харрис («Чернобыль»)
  • Сэм Рокуэлл («Фосси/Вердон»)

Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме

  • Кэйтлин Дэвер («Невероятное»)
  • Джоуи Кинг («Притворство»)
  • Хелен Миррен («Екатерина Великая»)
  • Меррит Уивер («Невероятное»)
  • Мишель Уильямс («Фосси/Вердон»)

Лучшая мужская роль второго плана в сериале или телефильме

  • Алан Аркин («Метод Комински»)
  • Киран Калкин («Наследники»)
  • Эндрю Скотт («Дрянь»)
  • Стеллан Скарсгард («Чернобыль»)
  • Генри Уинклер («Барри»)

Лучшая женская роль второго плана в сериале или телефильме

  • Патриша Аркетт («Притворство»)
  • Хелена Бонэм Картер («Корона»)
  • Тони Колетт («Невероятное»)
  • Мэрил Стрип («Большая маленькая ложь»)
  • Эмили Уотсон («Чернобыль»)

Лучший драматический сериал

  • «Корона»
  • «Утреннее шоу»
  • «Наследники»
  • «Большая маленькая ложь»
  • «Убивая Еву»

Лучший сериал (комедия или мюзикл)

  • «Барри»
  • «Политик»
  • «Дрянь»
  • «Метод Комински»
  • «Удивительная миссис Мейзел»

Лучшая мужская роль в драматическом сериале

  • Брайан Кокс («Наследники»)
  • Тобайас Мензис («Корона»)
  • Билли Портер («Поза»)
  • Кит Харингтон («Игра престолов»)
  • Рами Малек («Мистер Робот»)

Лучшая женская роль в драматическом сериале

  • Дженнифер Энистон («Утреннее шоу»)
  • Оливия Колман («Корона»)
  • Джоди Комер («Убивая Еву»)
  • Николь Кидман («Большая маленькая ложь»)
  • Риз Уизерспун («Утреннее шоу»)

Лучшая мужская роль в сериале (комедия или мюзикл)

  • Майкл Дуглас («Метод Комински»)
  • Билл Хейдер («Барри»)
  • Бен Платт («Политик»)
  • Пол Радд («Жизнь с самим собой»)
  • Рами Юссеф («Рами»)

Лучшая женская роль в сериале (комедия или мюзикл)

  • Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»)
  • Кирстен Данст («Как стать богом в центральной Флориде»)
  • Кристина Эпплгейт («Мёртв для меня»)
  • Наташа Лионн («Жизни матрёшки»)
  • Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь»)

Лучший саундтрек

  • «Сиротский Бруклин»
  • «Маленькие женщины»
  • «Джокер»
  • «1917»
  • «Брачная история»

Лучшая песня

  • Beautiful Ghosts («Кошки»)
  • (I’m Gonna) Love Me Again («Рокетмэн»)
  • Into the Unknown («Холодное сердце 2»)
  • Spirit («Король лев»)
  • Stand Up («Гарриет»)
  • Золотой глобус» называют репетицией «Оскара». Номинанты «Золотых глобусов» с большой долей вероятности выдвигаются в соответствующих категориях и на награду Американской киноакадемии.
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