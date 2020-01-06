Netflix остался с носом, а Тарантино — на коне. В Лос-Анджелесе вручили «Золотые глобусы»
В ночь на 6 января в Лос-Анджелесе, как и было запланировано, состоялась 77-я церемония «Золотой глобус» — вручение одной из самых значимых наград в мире кино и телевидения. Открывшая новое десятилетие церемония оказалась полна сюрпризов.
Пожалуй, самая главная неожиданность — это то, что стриминговые сервисы, доминировавшие в номинациях, так и не стали главными триумфаторами, как того все ожидали. Онлайн-кинотеатр Netflix, который получил целых 17 номинаций в области полнометражного кино и еще столько же за телевизионные фильмы и сериалы, в итоге одержал всего две награды. Причем Netflix проиграл всухую — все крупные проекты, таких как Marriage Story / «Брачная история», The Irishman / «Ирландец» или The Two Popes / «Два Папы», остались без единой награды. Впрочем, не исключено, что в следующем месяце на «Оскаре» все сложится для Netflix более удачным образом.
Лучшим драматическим фильмом признана военная драма «1917» режиссера Сэма Мендеса. Он также победил в номинации «Лучший режиссер». Награды за лучшую мужскую и женскую роль в драме получили Хоакин Феникс («Джокер» / Joker) и Рене Зельвеггер («Джуди»).
«Однажды в Голливуде» / Once Upon a Time in Hollywood Квентина Тарантино одержал победу в категории «Лучшая комедия или мюзикл». Всего у девятого по счету полнометражного фильма Квентина Тарантино три награды: сам Тарантино получил награду за лучший сценарий, а Брэд Питт — за лучшую роль второго плана.
Даже байопик «Рокетмен» / Rocketman об Элтоне Джоне получил пару наград — за лучшую песню (“I’m Gonna Love Me Again”) и за лучшую мужскую роль (Тэрон Эджертон).
Лучшим драматическим сериалом признаны «Наследники» / Succession, лучшим драматическим мини-сериалом был назван «Чернобыль».
Полный список победителей и номинантов премии «Золотой глобус 2020» во всех категориях приводим ниже (победители выделены жирным):
Лучший драматический фильм
- «Ирландец»
- «Брачная история»
- «1917»
- «Джокер»
- «Два Папы»
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
- «Меня зовут Долемайт»
- «Кролик ДжоДжо»
- «Достать ножи»
- «Однажды… в Голливуде»
- «Рокетмэн»
Лучший режиссёр
- Мартин Скорсезе («Ирландец»)
- Квентин Тарантино («Однажды… в Голливуде»)
- Пон Чжун-хо («Паразиты»)
- Сэм Мендес («1917»)
- Тодд Филипс («Джокер»)
Лучшая женская роль в драматическом фильме
- Рене Зельвегер («Джуди»)
- Шарлиз Терон («Скандал»)
- Сирша Ронан («Маленькие женщины»)
- Синтия Эриво («Гарриет»)
- Скарлетт Йоханнсон («Брачная история»)
Лучшая женская роль в комедии или мюзикле
- Аквафина («Прощание»)
- Ана де Армас («Достать ножи»)
- Кейт Бланшетт («Куда ты пропала, Бердатетт?»)
- Бини Фельдстейн («Образование»)
- Эмма Томпсон («В прямом эфире»)
Лучшая женская роль второго плана в фильме
- Дженнифер Лопес («Стриптизёрши»)
- Лора Дерн («Брачная история»)
- Марго Робби («Скандал»)
- Кэти Бэйтс («Дело Ричарда Джуэлла»)
- Аннетт Бенинг («Отчёт о пытках»)
Лучшая мужская роль в драматическом фильме
- Кристиан Бэйл («Форд против Феррари»)
- Антонио Бандерас («Боль и слава»)
- Адам Драйвер («Брачная история»)
- Хоакин Феникс («Джокер»)
- Джонатан Прайс («Два Папы»)
Лучшая мужская роль в комедии или мюзикле
- Дэниел Крэйг («Достать ножи»)
- Роман Гриффин Дэвис («Кролик ДжоДжо»)
- Леонардо Дикаприо («Однажды… в Голливуде»)
- Тэрон Эджертон («Рокетмэн»)
- Эдди Мёрфи («Меня зовут Долемайт»)
Лучшая мужская роль второго плана в фильме
- Брэд Питт («Однажды… в Голливуде»)
- Аль Пачино («Ирландец»)
- Том Хэнкс («Прекрасный день по соседству»)
- Джо Пеши («Ирландец»)
- Энтони Хопкинс («Два Папы»)
Лучший сценарий к кинофильму
- «Брачная история» (Ноа Баумбак)
- «Паразиты» (Пон Джун-хо и Хан Джин-вон)
- «Два Папы» (Энтони МакКартен)
- «Однажды… в Голливуде» (Квентин Тарантино)
- «Ирландец» (Стивен Зеллиан)
Лучший анимационный фильм
- «Холодное сердце 2»
- «История игрушек 4»
- «Как приручить дракона 3: Скрытый мир»
- «Потерянное звено»
- «Король лев»
Лучший фильм на иностранном языке
- «Прощание» (Китай)
- «Боль и слава» (Испания)
- «Паразиты» (Корея)
- «Портрет девушки в огне» (Франция)
- «Отверженные» (Франция)
Лучший мини-сериал или телефильм
- «Уловка-22»
- «Чернобыль»
- «Фосси/Вердон»
- «Самый громкий голос»
- «Невероятное»
Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме
- Кристофер Эббот («Уловка-22»)
- Саша Барон Коэн («Шпион»)
- Рассел Кроу («Самый громкий голос»)
- Джаред Харрис («Чернобыль»)
- Сэм Рокуэлл («Фосси/Вердон»)
Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме
- Кэйтлин Дэвер («Невероятное»)
- Джоуи Кинг («Притворство»)
- Хелен Миррен («Екатерина Великая»)
- Меррит Уивер («Невероятное»)
- Мишель Уильямс («Фосси/Вердон»)
Лучшая мужская роль второго плана в сериале или телефильме
- Алан Аркин («Метод Комински»)
- Киран Калкин («Наследники»)
- Эндрю Скотт («Дрянь»)
- Стеллан Скарсгард («Чернобыль»)
- Генри Уинклер («Барри»)
Лучшая женская роль второго плана в сериале или телефильме
- Патриша Аркетт («Притворство»)
- Хелена Бонэм Картер («Корона»)
- Тони Колетт («Невероятное»)
- Мэрил Стрип («Большая маленькая ложь»)
- Эмили Уотсон («Чернобыль»)
Лучший драматический сериал
- «Корона»
- «Утреннее шоу»
- «Наследники»
- «Большая маленькая ложь»
- «Убивая Еву»
Лучший сериал (комедия или мюзикл)
- «Барри»
- «Политик»
- «Дрянь»
- «Метод Комински»
- «Удивительная миссис Мейзел»
Лучшая мужская роль в драматическом сериале
- Брайан Кокс («Наследники»)
- Тобайас Мензис («Корона»)
- Билли Портер («Поза»)
- Кит Харингтон («Игра престолов»)
- Рами Малек («Мистер Робот»)
Лучшая женская роль в драматическом сериале
- Дженнифер Энистон («Утреннее шоу»)
- Оливия Колман («Корона»)
- Джоди Комер («Убивая Еву»)
- Николь Кидман («Большая маленькая ложь»)
- Риз Уизерспун («Утреннее шоу»)
Лучшая мужская роль в сериале (комедия или мюзикл)
- Майкл Дуглас («Метод Комински»)
- Билл Хейдер («Барри»)
- Бен Платт («Политик»)
- Пол Радд («Жизнь с самим собой»)
- Рами Юссеф («Рами»)
Лучшая женская роль в сериале (комедия или мюзикл)
- Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»)
- Кирстен Данст («Как стать богом в центральной Флориде»)
- Кристина Эпплгейт («Мёртв для меня»)
- Наташа Лионн («Жизни матрёшки»)
- Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь»)
Лучший саундтрек
- «Сиротский Бруклин»
- «Маленькие женщины»
- «Джокер»
- «1917»
- «Брачная история»
Лучшая песня
- Beautiful Ghosts («Кошки»)
- (I’m Gonna) Love Me Again («Рокетмэн»)
- Into the Unknown («Холодное сердце 2»)
- Spirit («Король лев»)
- Stand Up («Гарриет»)
- Золотой глобус» называют репетицией «Оскара». Номинанты «Золотых глобусов» с большой долей вероятности выдвигаются в соответствующих категориях и на награду Американской киноакадемии.