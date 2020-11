Netflix подписал эксклюзивный четырехлетний контракт с Дэвидом Финчером, снявшим «Бойцовский клуб», «Социальную сеть», «Карточный домик», «Охотник за разумом» и др.

Не побоимся этого определения, гениальный режиссер Дэвид Финчер подписал с стриминговым сервисом Netflix эксклюзивный четырехлетний контракт на производство контента. Об этом он случайно обмолвился в интервью французскому журналу Premiere.

Если вы вдруг не в курсе, чем знаменит этот режиссер, просто найдите его фильмографию. Большинство настоящих фанатов кино и сериалов наверняка видело всего его творения (ну, или по крайней мере слышало о них). Просто перечислим наиболее интересные фильмы Финчера: Se7en / «Семь» (1995), Fight Club / «Бойцовский клуб» (1999), Zodiac / «Зодиак» (2007), The Social Network / «Социальная сеть» (2010), Girl with the Dragon Tattoo / Девушка с татуировкой дракона (2011), Gone Girl / «Исчезнувшая» (2014).

Если говорить о сериалах, то это House of Cards / «Карточный домик», Mindhunter / «Охотник за разумом» и Love, Death & Robots / «Любовь, смерть и роботы». Показательно, что все три сериала созданы для Netflix, как и картина Mank / «Манк» о сценаристе Германе Манкевиче, написавшем сценарий легендарной картины «Гражданин Кейн» (1941) вместе с Орсоном Уэллсом. Таким образом Дэвид Финчер и так достаточно давно работает с этим стриминговым сервисом и контракт на контент выглядит логичным продолжением данного сотрудничества.

Напомним, что стриминговые сервисы давно охотятся за крупными специалистами, способными снимать качественный контент. Тот же Netflix ранее подписал Дэна Уайсса и Дэвида Бениоффа («Игра престолов»), Райна Мерфи (Glee) и Шонду Раймс (Grey’s Anatomy), а Apple TV+ — Опру Уинфри и Мартина Скорсезе.

Источник: Engagdet