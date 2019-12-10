Netflix показал много новых кадров «Ведьмака» в серии вступительных роликов о Геральте, Цири и Йеннифэр





Следующей крупной премьерой в онлайн-кинотеатре Netflix после Marriage Story / «Брачной истории» и The Irishman / «Ирландца», собравших наибольшее число номинаций на «Золотой глобус», станет долгожданный сериал Witcher / «Ведьмак» по романам Анджея Сапковского. От премьеры нас отделяет чуть больше недели — все восемь серий (названия эпизодов можно узнать здесь) появятся в библиотеке Netflix 20 декабря.

Полноценный трейлер «Ведьмака», который, к слову, уже продлили на второй сезон, показали еще в конце октября. Теперь же создатели шоу опубликовали несколько коротких тизер-роликов, чтобы познакомить зрителей с предысторией и мотивациями главных персонажей. Всего было опубликовано три ролика, в которых актеры Генри Кавилл, Фрейя Аллан и Аня Чалотра, сыгравшие в сериале Геральта, Цири и Йеннифэр соответственно, рассказывают о своих персонажах.

В этих роликах показали множество новых сцен, так что если хотите избежать потенциальных спойлеров, лучше их не смотреть. В то же время на новых кадрах можно впервые увидет некоторых второстепенных персонажей, например, Лютика в исполнении Джои Бэти. Сцена знакомства барда с ведьмаком — в ролике о Геральте из Ривии.

Геральт из Ривии

Йеннифэр из Венгерберга

Принцесса Цирилла — Львёнок из Цинтры