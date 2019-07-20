Netflix показал первый тизер-трейлер фэнтезийного сериала Witcher / «Ведьмак»

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Как и ожидалось, в рамках проходящей в эти дни в Сан-Диего конференции Comic-Con стриминговый сервис Netflix показал первый тизер-трейлер горячо ожидаемого фэнтезийного сериала Witcher / «Ведьмак» — наряду с «Властелином колец» от Amazon он считается самым вероятным кандидатом на место заместителя «Игры престолов». Шоу основано на книгах польского писателя Анджея Сапковского, а главную роль в нем (ведьмака Геральта из Ривии) играет актер Генри Кавилл («Человек из стали»).

Ролик, который Netflix называет тизером, длится почти две минуты. И в нем показаны почти все ключевые персонажи, в том числе чародейка Йеннифэр из Венгерберга (Аня Чалотра) и юная принцесса Цирилла (Фрейя Аллан).

По сюжету герой путешествует по миру, зарабатывая на жизнь охотой на монстров.

На встрече с фанатами в рамках Comic-Con актеры поделились впечатлениями и рассказали некоторые подробности о своих персонажах. В частности, Генри Кавилл похвастался, что некоторые трюки на съемках он исполнял сам.

«Я — геймер. Я много играю. Есть что-то такое в Геральте, что меня задело. Он не типичный герой. У него непроницаемая внешняя оболочка, он живёт в реальном мире, но в то же время, глубоко внутри, он настоящий герой». Генри Кавилл, актер Исполнительница роли Йеннифер (возлюбленная Геральта) заявила, что одна из главных целей её персонажа в сериале — «найти настоящую связь с другим человеком и безусловную любовь, которой она никогда не испытывала». Что касается Цири, то ее описывают как девушку, которая была воспитана в условиях жёсткого протекционизма и потому наивна. Для неё будет важным обрести эмпатию — научиться ставить себя на место других людей.

Точной даты выхода создатели пока не называют. Ожидается, что «Ведьмак» выйдет в декабре, в первом сезоне будет восемь эпизодов.

Источник: hollywoodreporter и DTF