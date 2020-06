Netflix снял фэнтези-сериал «Warrior Nun» об ордене монахинь-подростков со сверхспособностями. Премьера состоится 2 июля [трейлер]

Стриминговый сервис Netflix снял новый сериал Warrior Nun, основанный на одноименном комиксе Бена Данна. В центре повествования Орден Крестообразного меча (The Order of the Cruciform Sword) в состав которого входят молодые монахини со сверхспособностями, которым приходится сражаться со Злом во всех его проявлениях.

Первый выпуск комикса Warrior Nun Areala вышел в далеком 1994 году, при этом за это время его несколько раз хотели экранизировать (в одной из последних попыток в 2015 году собирались запустить целую трилогию), однако в итоге за дело взялся Netflix.

Судя по трейлеру, нас ждет немного более жесткая вариация «Леденящих душу приключений Сабрины», в которой главные героини также уделяют достаточно много времени подростковым переживаниям, демонстрируя, что ничто человеческое не чуждо даже избранным.

В главных ролях снялись Альба Баптиста (Ава), Тойя Тернер (Мэри), Лорена Андреа (Лилит), Сильвия Де Фанти, Тристан Уллоа и другие, в качестве шоураннера выступил Саймон Барри, работавший над сериалами Van Helsing, Bad Blood, Creeped Out.

Первый сезон сериала Warrior Nun в составе 10 серий выйдет на Netflix уже 2 июля 2020 года.

Источник: Netflix