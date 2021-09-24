Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый трейлер нового вампирского боевика Night Teeth / «Клыки ночи», премьера которого состоится 20 октября 2021 года.

Создателям картины удалось собрать отлично подходящий под целевую аудиторию актерский состав. К примеру, дуэт молодых вампирш сыгран Дебби Райан и Люси Фрай — первая весьма популярна у подростковой аудитории, так как с 13 лет снимается в сериалах Disney, а вторая известна по роли вампирши Василисы Драгомир в фильме «Академия вампиров». На второстепенных ролях засветились Алфи Аллен — Теон Грейджой из сериала «Игра престолов» и Меган Фокс, весьма реалистично сыгравшая демона-людоеда в фильме «Тело Дженнифер».

Что касается сюжета, то он максимально прост — молодой парень (Хорхе Лендеборг Мл.) подрабатывает водителем лимузина по ночам и в одну из смен к нему подсаживаются две девушки, которые всю ночь разъезжают по городу, решая свои кровавые дела…

Сценарий к картине Night Teeth / «Клыки ночи» написал дебютант Брент Диллон, а режиссером выступил Адам Рэндалл («В тихом омуте», «Новый уровень»), общий бюджет фильма составил всего $21,7 млн.

Источник: Netflix