Netflix сняла фильм «Io» / «Ио» о загрязненной Земле будущего с Маргарет Куэлли и Энтони Маки, премьера состоится 18 января [трейлер]

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Сервис Netflix решил порадовать любителей научной фантастики полнометражным фильмом «Io» / «Ио» о постапокалиптической Земле будущего. Человечество настолько сильно испортило окружающую среду, что его остаткам остается только переселиться на Ио, спутник Юпитера, основав там новую колонию.

Главная героиня Сэм Уолден (Маргарет Куэлли) является одной из последних оставшихся на Земле людей, при этом она не просто опоздала на последний улетающий шаттл, а пытается найти способ возродить атмосферу родной планеты. Поможет ей в этом Мика (Энтони Маки), который как раз мечтает побыстрее убраться с Земли.

Фильм срежиссировал Джонатан Хелперт, снявший неплохую фантастику House of Time (2015). Главную женскую роль сыграла Маргарет Куэлли, известная по сериалу The Leftovers и фильмам «Славные парни» (2016) и «Тетрадь смерти» (2017), главную мужскую роль — Энтони Маки, он же Сокол из супергеройского цикла «Мстители» от Marvel и будущая инкарнация Такеши Ковача во втором сезоне сериала «Altered Carbon». В фильме также заявлено участие Дэнни Хьюстона («Чудо-женщина», «Робин Гуд»).

Премьера фильма «Io» / «Ио» состоится 18 января на платформе Netflix, его длительность составляет 1 час 36 минут.

Источник: Netflix