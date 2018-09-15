Неудачное обновление вывело из строя автопилот Tesla

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Сразу несколько посетителей форума Tesla Motors Club пожаловались, что у них перестал работать встроенный автопилот после обновления бортовой системы «по воздуху».

При этом в компании, судя по всему, знают о наличии проблемы и обещают устранить ее в ближайшее время.

«Сотрудники Tesla сказали, что проблема затронула многих людей, поэтому через несколько дней выйдет новое обновление, которое все исправит. Вместе с тем, по их словам, автомобилем по-прежнему можно пользоваться. Ну вот, придется ездить без автопилота», — написал один из пользователей, владелец Model 3.

Впрочем, другим клиентам Tesla повезло гораздо меньше.

«Мой автопилот тоже перестал работать, — пишет другой пользователь. — Но, помимо этого, появилось еще и уведомление о выводе из строя систем аварийного торможения, рекуперативного торможения и контроля тяги. Надеюсь, что они мне не понадобятся, пока проблему не устранят».

Отметим, что обновление должно было увеличить возможности автопилота, включая маневры при заезде на автомагистраль и съезде с нее, улучшенное распознавание сигналов светофора, знаков «стоп» и изменения количества полос на дороге. Кроме того, оно должно было упростить управление всплывающими уведомлениями.

На данный момент неизвестно, какова причина проблемы и сколько владельцев Tesla с ней столкнулись.

Источники: Jalopnik, N+1