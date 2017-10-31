Нейробиологи: «ИИ пока что обладает только человеческим подсознанием»

Как пишут исследователи, первое сознание — это подсознание, в котором совершается огромное количество мыслительных процессов. Оно позволяет человеку не раздумывая выполнять сложные моторные движения или быстро узнавать лица знакомых в толпе. Именно этот аспект сознания и имитирует, по мнению нейробиологов, большинство современных систем искусственного интеллекта: например, AlphaGo или Face++.

Далее идет, собственно, само сознание, которое делится на два типа. Один — это способность удерживать огромное количество мыслей, присутствующих в нашем мозге одновременно, и отбирать из них важную информацию, что делает возможным долгосрочное планирование Другой — умение получать и обрабатывать информацию о самом себе, то есть рефлексировать и исправлять ошибки. Этими формами сознания компьютеры не обладают.

Впрочем, прогресс не стоит на месте, и понемногу ИИ начинает приобретать и другие виды сознания. К примеру, год назад DeepMind разработала систему глубокого обучения, которая сама определяет, какие сведения сохранять в памяти. ИИ британского подразделения Google стал одним из первых, кто смог соединить внешние данные и глубокое обучение. Другая нейронная сеть, разработанная Яном Гудфеллоу, способна оценить, насколько соответствуют действительности данные, выданные ИИ.

По мнению ученых, все это — небольшие шаги, которые, тем не менее, в свое время привели к зарождению человеческого сознания и теперь могут привести к зарождению такого же сознания у машин.

Источник: MIT Technology Review, hightech.fm