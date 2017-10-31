Нейробиологи: «ИИ пока что обладает только человеческим подсознанием»
В статье под названием «Что такое сознание, и могут ли машины им обладать?», опубликованной в журнале Science, французские нейробиологи Станислас Даен, Хакван Лау и Сид Кудье из Коллеж де Франс, описали, что такое сознание, определили, что всего у человека имеется три вида сознания, и подытожили, что пока что ИИ обладает только одним из них.
Как пишут исследователи, первое сознание — это подсознание, в котором совершается огромное количество мыслительных процессов. Оно позволяет человеку не раздумывая выполнять сложные моторные движения или быстро узнавать лица знакомых в толпе. Именно этот аспект сознания и имитирует, по мнению нейробиологов, большинство современных систем искусственного интеллекта: например, AlphaGo или Face++.
Далее идет, собственно, само сознание, которое делится на два типа. Один — это способность удерживать огромное количество мыслей, присутствующих в нашем мозге одновременно, и отбирать из них важную информацию, что делает возможным долгосрочное планирование Другой — умение получать и обрабатывать информацию о самом себе, то есть рефлексировать и исправлять ошибки. Этими формами сознания компьютеры не обладают.
Впрочем, прогресс не стоит на месте, и понемногу ИИ начинает приобретать и другие виды сознания. К примеру, год назад DeepMind разработала систему глубокого обучения, которая сама определяет, какие сведения сохранять в памяти. ИИ британского подразделения Google стал одним из первых, кто смог соединить внешние данные и глубокое обучение. Другая нейронная сеть, разработанная Яном Гудфеллоу, способна оценить, насколько соответствуют действительности данные, выданные ИИ.
По мнению ученых, все это — небольшие шаги, которые, тем не менее, в свое время привели к зарождению человеческого сознания и теперь могут привести к зарождению такого же сознания у машин.
Источник: MIT Technology Review, hightech.fm