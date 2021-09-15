Нічого особливого, просто Поплавський відкриває перший у світі факультет TikTok у Київському університеті культури
Середа — це маленька п’ятниця.
Про відкриття першого у світі факультету TikTok повідомив український співак та колишній ректор Київського університету культури і мистецтв Михайло Поплавський у відео, яке він опублікував на своєму каналі у YouTube (так, у Поплавського є канал на YouTube).
Що саме викладатимуть на факультеті TikTok у Київському університеті культури, наразі достеменно невідомо. Але ризикнемо припустити, що там будуть навчатися професійні SMM-щики та, звісно ж, блогери (куди ж без них).
«Сьогодні TikTok — це медіафеномен, найпопулярніша соціальна мережа молоді! 😎 Моя місія українізувати ТікТок, вести за собою креативну, амбітну та перспективну молодь, яка творитиме новітню історію України! Університет культури – це бренд, який підкорює світовий інформаційний простір! 🤩
Будь в тренді!
Будь на позитиві!
з опису відео про відкриття факультету TikTok у Київському університеті культури