



Середа — це маленька п’ятниця.

Про відкриття першого у світі факультету TikTok повідомив український співак та колишній ректор Київського університету культури і мистецтв Михайло Поплавський у відео, яке він опублікував на своєму каналі у YouTube (так, у Поплавського є канал на YouTube).

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Що саме викладатимуть на факультеті TikTok у Київському університеті культури, наразі достеменно невідомо. Але ризикнемо припустити, що там будуть навчатися професійні SMM-щики та, звісно ж, блогери (куди ж без них).