Нил Бломкамп снимет для MGM фильм RoboCop Returns / «Возвращение Робокопа», который станет прямым продолжением оригинального Робокопа 1987 года

Кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) официально объявила, что занимается производством фильма RoboCop Returns / «Возвращение Робокопа», который станет прямым продолжением оригинального фильма, снятого в далеком 1987 году. Режиссером проекта назначен Нил Бломкамп (District 9, Chappie, Elysium), а базовый сценарий был написан еще в 90-х годах прошлого века для сиквела, который так и не состоялся.

Neill Blomkamp To Direct New «RoboCop» For MGM; Justin Rhodes Rewriting Sequel Script By Creators Ed Neumeier & Michael Miner #Robocop https://t.co/QA84w1zma2

— MGM Studios (@MGM_Studios) 11 июля 2018 г.