Нил Бломкамп снимет для MGM фильм RoboCop Returns / «Возвращение Робокопа», который станет прямым продолжением оригинального Робокопа 1987 года

Кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) официально объявила, что занимается производством фильма RoboCop Returns / «Возвращение Робокопа», который станет прямым продолжением оригинального фильма, снятого в далеком 1987 году. Режиссером проекта назначен Нил Бломкамп (District 9, Chappie, Elysium), а базовый сценарий был написан еще в 90-х годах прошлого века для сиквела, который так и не состоялся.

Neill Blomkamp To Direct New «RoboCop» For MGM; Justin Rhodes Rewriting Sequel Script By Creators Ed Neumeier & Michael Miner #Robocop https://t.co/QA84w1zma2 — MGM Studios (@MGM_Studios) 11 июля 2018 г.

Основной причиной стала забастовка сценаристов, а также отказ режиссера первой части Пола Верховена снимать продолжение. Сценаристы Эдвард Ноймайер и Майкл Майнер отложили практически готовый сценарий в долгий ящик, откуда он был извлечен спустя практически 30 лет.

Авторы рассказали, что в 2016 году они дали интервью одному из изданий, где упомянули об этом сценарии и, как они шутят, единственным человеком, который прочитал статью, стал Нил Бломкамп. В результате, он подписался на роль режиссера, а Эдвард Ноймайер и Майкл Майнер получили кресла продюсеров проекта. Сценарий поможет доработать Джастин Родс, который уже задействован в проектах прямого продолжения «Терминатора» (2019) и фильме «Корпус Зелёных фонарей» (2020).

Сеттинг Робокопа весьма близок Нилу Бломкампу, вдобавок по его словам фильм оказал на него большое влияние в детстве, поэтому он загорелся проектом и смог донести свое желание до руководства MGM. Как мы уже упоминали, сиквел проигнорирует все снятые на данный момент продолжения (включая свежий вариант 2014 года с Юэлем Киннаманом), его события стартуют сразу после завершения сюжета оригинального RoboCop.

Сроки выхода RoboCop Returns / «Возвращение Робокопа» пока не озвучиваются, так что скорее всего премьеры придется подождать не менее двух лет.

Источник: Deadline