Нил Бломкамп снял короткометражку Conviction по миру игры Anthem от BioWare [видео]

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Сегодня состоялась премьера короткометражного фильма Conviction от режиссера Нила Бломкампа, известного по полнометражным фантастическим фильмам «Район №9», «Элизиум», «Робот по имени Чаппи» и ряду короткометражек. Новая работа основана на игре Anthem и снята в сотрудничестве с геймстудией BioWare, посмотреть ее можно на на официальном YouTube-канале Oats Studios.

Видео рассказывает о событиях, которые произошли за десятки лет до событий этой игры. Зрители увидят защищенный город Форт Тарсис, ставший основной базой игроков Anthem, а также оценят противостояние Фрилансеров – пилотов экзокостюмов-джавелинов – и Надзирателя, главного антагониста игры и лидера фракции Доминион.

Нил Бломкамп отметил, что был поражен, когда впервые увидел мир, который студия BioWare создала в Anthem. Именно после этого ему захотелось снять короткометражку, которая стала бы своего рода нарративной заготовкой, предваряющей события игры.

Напомним, что в Anthem игроки могут объединяться в группы из четырех человек, чтобы исследовать полный загадок и опасностей инопланетный мир. Игра объединяет сюжетную кампанию с широкими возможностями онлайн-игр. Они могут настраивать и украшать собственные экзокостюмы–джавелины, а также выбирать различные типы оружия и оборудования на свой вкус.

Игра Anthem поступит в продажу 22 февраля 2019 года на ПК, Xbox One и PlayStation 4, при этом подписчики сервиса Origin Access Premier на ПК получат доступ к полной версии игры уже 15 февраля.

Источник: EA