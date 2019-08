Nintendo собирается выпустить беспроводной ретро-контроллер в стилистике SNES для консоли Nintendo Switch

В базе данных американской комиссии Federal Communications Commission (FCC) появилось изображение беспроводного контроллера для приставки Nintendo Switch, выполненного в стиле джойстика для классической 16-битной консоли Super Nintendo Entertainment System (SNES).

Доступной информации пока немного, однако уже точно известно, что новый контроллер будет использовать Bluetooth для связи с Nintendo Switch. По изображению также можно сделать вывод, что на контроллере будут кнопки ZL и ZR, однако эти выступы могут представлять и элементы крепления для Joy-Con.

Super Nintendo Entertainment System (SNES)

Фанаты ретро-игр рассчитывают, что вместе с новым контроллером Nintendo портирует наиболее популярные SNES-игры на консоль Switch. Таким образом, игроки смогут поиграть в Super Mario Kart, Legend of Zelda: Link to the Past или Super Metroid именно так, как задумывали разработчики.

Интересно, что Nintendo уже выпускала ретро-контроллеры для Switch, однако модель в NES-стиле стоимостью $60 оказалась слишком дорогой и недостаточно функциональной.

Напомним, что в июле Nintendo выпустила новую компактную консоль Switch Lite с несъемными джойстиками, а также обновленную версию обычной Switch с повышенной автономностью.

Источник: Engadget