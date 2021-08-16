Новые цвета контроллера DualSense для PlayStaton 5

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В начале лета компания Sony представила два новых цвета контроллеров DualSense для игровой консоли PlayStaton 5. Новинки наконец-то добрались в редакцию, поэтому мы решили вспомнить, чем отличается новый беспроводной контроллер и показать, как он выглядит в новых цветах.

Уже само название DualSense показывает, что новый контроллер не является продолжением DualShock 4 из предыдущего поколения PlayStation, и это действительно так. Компания полностью переделала геймпад, причем не только в плане дизайна, но и внутреннего оснащения.

DualSense крупнее, но отлично ложится в руку, «рога» получились ухватистыми. На первый взгляд у контроллера просто шероховатое покрытие, но на самом деле это рисунок из миниатюрных традиционных символов кнопок «Треугольник», «Круг», «Крест», «Квадрат».

Конфигурация кнопок в основном осталась прежней, пользователю доступно два аналоговых стика, которые расположены симметрично и хорошо ложатся под большие пальцы, кроме это для левого также рассчитан раздельный D-Pad, а для правого – четыре фирменные клавиши.

В верхней части контроллера находится довольно крупная сенсорная панель, под которой расположены светодиоды, меняющие цвет в зависимости от игры.

В DualSense есть встроенный динамик, который позволяет подчеркивать звуком определенные действия в игре, связанные с геймадом. Кроме этого, в контроллере теперь есть встроенный микрофон и отдельная клавиша для его выключения.

В прошлых версиях геймпадов PlayStation использовались два довольно мощных вибромотора, которые создавали эффект отдачи за счет вибрации, но из-за высокой инерционности не могли обеспечить тактильную обратную связь. Поэтому в DualSense компания использовала приводы линейного перемещения, они позволяют контроллеру с высокой точностью имитировать самые разные эффекты, будь это проезжающее в игровой сцене метро или шаги гигантского робота. Тактильная обратная связь получается довольно реалистичной.

Еще одним важным нововведением в DualSense стали адаптивные триггеры, в которых вместо традиционных пружин используются моторы-редукторы. Благодаря им триггер меняет свое поведение в зависимости от игровой сцены, если игра это поддерживает. Например, он может имитировать нажатие курка виртуального оружия или натягивание тетивы лука. Например, в игре Marvel’s Spider-Man: Miles Morales адаптивный триггер отлично отрабатывает эффект выстрела паутины.

Два новых цвета контроллера DualSense заметно отличаются от бело-черной комплектной версии, выполненной в цвете самой PlayStation 5. Впрочем, компания не стала отказываться от черного цвета, в новых расцветках им окрашена область вокруг аналоговых стиков, а также триггеры.

В модели Cosmic Red основной цвет – красный, который ближе к бордовому. Из двух новых расцветок он, как по мне, самый интересный. В Midnight Black, несмотря на название, основной цвет ближе к графитовому, что хорошо заметно на фоне окрашенной в черный области вокруг стиков.

Как видно, нововведений в DualSense довольно много, и благодаря им контроллер обеспечивает новые ощущения во время игры. Появление же новых расцветок расширяет выбор пользователей консоли и сильно упрощает идентификацию контроллера, если в семье PlayStation 5 используют несколько игроков.