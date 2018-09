Новый фильм про Джеймса Бонда поставит режиссер первого сезона «Настоящего детектива» Кэри Фукунага

Фото: Gary Gershoff/Getty Images

Новый фильм про агента 007 Джеймса Бонда, который станет 25-м в истории франшизы, поставит американский режиссер Кэри Фукунага (на фото). Назначение Фукунаги на должность утвердили продюсеры киноленты и исполнитель главной роли Дэниел Крейг, сообщается в официальном твиттере франшизы.

Одновременно была объявлены даты начала съемок и премьеры. Съемки пока еще безымянной картины начнутся в лондонских павильонах студии Pinewood 4 марта 2019 года, а премьера запланирована на 14 февраля 2020 года.

Michael G. Wilson, Barbara Broccoli and Daniel Craig announced today that #Bond25 will begin filming at Pinewood Studios on 4 March 2019 under the helm of director, Cary Joji Fukunaga with a worldwide release date of 14 February 2020. (1/2) pic.twitter.com/Oyzt826sXd

