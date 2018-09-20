Новый фильм про Джеймса Бонда поставит режиссер первого сезона «Настоящего детектива» Кэри Фукунага

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Фото: Gary Gershoff/Getty Images

Новый фильм про агента 007 Джеймса Бонда, который станет 25-м в истории франшизы, поставит американский режиссер Кэри Фукунага (на фото). Назначение Фукунаги на должность утвердили продюсеры киноленты и исполнитель главной роли Дэниел Крейг, сообщается в официальном твиттере франшизы.

Одновременно была объявлены даты начала съемок и премьеры. Съемки пока еще безымянной картины начнутся в лондонских павильонах студии Pinewood 4 марта 2019 года, а премьера запланирована на 14 февраля 2020 года.

Michael G. Wilson, Barbara Broccoli and Daniel Craig announced today that #Bond25 will begin filming at Pinewood Studios on 4 March 2019 under the helm of director, Cary Joji Fukunaga with a worldwide release date of 14 February 2020. (1/2) pic.twitter.com/Oyzt826sXd — James Bond (@007) September 20, 2018

Напомним, что изначально начать снимать хотели в декабре 2018 года, а премьеру планировали на октябрь 2019, но в конце прошлого месяца проект неожиданно покинул режиссер Дэнни Бойл. Тогда СМИ писали, что причиной ухода автора картин «На игле» и «Миллионер из трущоб» стали творческие разногласия с Дэниелом Крейгом. Позже стало известно, что студия решила полностью отказаться от изначального варианта сценария, написанного Дэнни Бойлом и драматургом Джоном Ходже, и позвала ветеранов франшизы Нила Первиса и Роберта Уэйда написать новый.

Кэри Дзодзи Фукунага известен в первую очередь своей работой над первым сезоном «Настоящего детектива» и драмой «Безродные звери» с Идрисом Эльбой в главной роли. Ранее он говорил, что хотел бы снять нового Бонда с Идрисом Эльбой.

Понятно, что никаких подробностей о сюжете новой части пока нет.

Источник: James Bond