NPD: серия Call of Duty — самая продаваемая консольная игровая франшиза в США 2018 года
Маркетинговое агентство NPD опубликовало информацию о самых популярных консольных продуктах игровой индустрии в США.
Как сообщается, самой продаваемой консольной игрой 2018 года стала серия Call of Duty. Причем в этом году шутеры от Activision возглавили годовые чарты продаж «юбилейный» десятый раз подряд — франшиза является неоспоримым лидером по продажам с 2009 года, когда вышла Modern Warfare 2.
Между тем, важно уточнить, что речь идет о продажах всей серии за год. То есть суммируется выручка, которую получил издатель как от Black Ops 4, так и от WWII.
Если же брать во внимание игры по отдельности, то рейтинг самых продаваемых консольных тайтлов в США 2018 года выглядит следующим образом:
- Red Dead Redemption 2;
- Call of Duty: Black Ops 4;
- NBA 2K19;
- Madden NFL 19;
- Super Smash Bros. Ultimate;
- Marvel’s Spider-Man;
- Far Cry 5;
- God of War;
- Monster Hunter World;
- Assassin’s Creed Odyssey.