NPD: серия Call of Duty — самая продаваемая консольная игровая франшиза в США 2018 года

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Маркетинговое агентство NPD опубликовало информацию о самых популярных консольных продуктах игровой индустрии в США.

Как сообщается, самой продаваемой консольной игрой 2018 года стала серия Call of Duty. Причем в этом году шутеры от Activision возглавили годовые чарты продаж «юбилейный» десятый раз подряд — франшиза является неоспоримым лидером по продажам с 2009 года, когда вышла Modern Warfare 2.

Между тем, важно уточнить, что речь идет о продажах всей серии за год. То есть суммируется выручка, которую получил издатель как от Black Ops 4, так и от WWII.

Если же брать во внимание игры по отдельности, то рейтинг самых продаваемых консольных тайтлов в США 2018 года выглядит следующим образом:

Источники: GameSpot, DTF