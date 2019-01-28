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NPD: серия Call of Duty — самая продаваемая консольная игровая франшиза в США 2018 года
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NPD: серия Call of Duty — самая продаваемая консольная игровая франшиза в США 2018 года

NPD: серия Call of Duty — самая продаваемая консольная игровая франшиза в США 2018 года

Маркетинговое агентство NPD опубликовало информацию о самых популярных консольных продуктах игровой индустрии в США.

Как сообщается, самой продаваемой консольной игрой 2018 года стала серия Call of Duty. Причем в этом году шутеры от Activision возглавили годовые чарты продаж «юбилейный» десятый раз подряд — франшиза является неоспоримым лидером по продажам с 2009 года, когда вышла Modern Warfare 2.

Между тем, важно уточнить, что речь идет о продажах всей серии за год. То есть суммируется выручка, которую получил издатель как от Black Ops 4, так и от WWII.

Если же брать во внимание игры по отдельности, то рейтинг самых продаваемых консольных тайтлов в США 2018 года выглядит следующим образом:

  1. Red Dead Redemption 2;
  2. Call of Duty: Black Ops 4;
  3. NBA 2K19;
  4. Madden NFL 19;
  5. Super Smash Bros. Ultimate;
  6. Marvel’s Spider-Man;
  7. Far Cry 5;
  8. God of War;
  9. Monster Hunter World;
  10. Assassin’s Creed Odyssey.

Источники: GameSpot, DTF

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