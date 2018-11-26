Один из инструментов аппарата Mars Reconnaissance Orbiter не совсем корректно отображал часть данных
Ученые Калифорнийского технологического института (США) пришли к выводу, что спектрометр видимого и ближнего инфракрасного излучения CRISM, установленный на межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter, ошибочно распознавал присутствие гидратированных солей на Красной планете.
Как сообщается, специалисты обнаружили проблему при детальном анализе карт Марса, построенных на основе сведений, полученных CRISM. Исследователи с удивлением обнаружили, что на снимках перхлораты проявлялись в тех местах, где для образования солей нет никакой геологической предпосылки.
Впоследствии ученые пришли к выводу, что алгоритмы, призванные корректировать и улучшать работу спектрометра, в действительности иногда вносили провалы в спектры на той же длине волны, что и перхлораты.
Сейчас ученые работают над более точным методом распознавания минералов. Они подчеркивают, что это не означает, что солей на Красной планете нет вообще, но это значит, что их тяжелее найти.
Источники: Science News
- Перхлораты понижают температуру замерзания воды на 80 градусов Цельсия, делая возможным существование жидкой воды (а, значит, и жизни) в условиях марсианской атмосферы. Об их наличии ученые судят по отражению различных длин волн от поверхности Марса.
- Помимо Mars Reconnaissance Orbiter, перхлораты на Марсе также были обнаружены марсоходом Curiosity и космическим аппаратом Phoenix.