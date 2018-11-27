Один из создателей CRISPR: «Нам нужен мораторий на генную модификацию детей, поскольку сейчас риски перевешивают выгоды»
Один из создателей технологии редактирования генома CRISPR/Cas Фэн Чжан (на фото выше) призвал ввести глобальный мораторий на имплантацию отредактированных эмбрионов и рождение таких детей после того, как китайский ученый сообщил о якобы первом успешном эксперименте в этой области. О заявлении Чжана пишет MIT Technology Review.
«Учитывая современное развитие технологий, я поддерживаю мораторий на имплантацию отредактированных эмбрионов», — отметил ученый.
Чжан утверждает, что риски эксперимента перевешивают его же выгоды, а обстановка секретности, в которой проводился китайский проект, вызывает у него тревогу.
«Все разработки в области медицины, включая методики редактирования генов, а также все то, что затрагивает уязвимые слои населения, предварительно необходимо тщательно тестировать и открыто обсуждать с учеными, врачами, пациентами и другими членами общества», — говорит исследователь.
Кроме того, по словам ученого, хотя глобальная угроза от ВИЧ вполне реальна, ставить генные эксперименты в этой области нецелесообразно, поскольку уже существуют простые и крайне эффективные способы предотвращения передачи вируса от родителя к ребенку.
«Не говоря уже о том, что редактирование гена CCR5, вероятнее всего, сделает человека гораздо более восприимчивым к вирусу Западного Нила», — добавил исследователь.
Мораторий, по словам Чжана, должен действовать до тех пор, пока научное сообщество не выработает правила безопасности для таких экспериментов.
Источник: N+1
- В 2015 году участники Международного саммита по генному редактированию пришли к выводу о том, что приступать к редактированию генома человеческих зародышей без достижения международного консенсуса и без общественных дебатов «безответственно».