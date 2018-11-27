Один из создателей CRISPR: «Нам нужен мораторий на генную модификацию детей, поскольку сейчас риски перевешивают выгоды»

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Один из создателей технологии редактирования генома CRISPR/Cas Фэн Чжан (на фото выше) призвал ввести глобальный мораторий на имплантацию отредактированных эмбрионов и рождение таких детей после того, как китайский ученый сообщил о якобы первом успешном эксперименте в этой области. О заявлении Чжана пишет MIT Technology Review.

«Учитывая современное развитие технологий, я поддерживаю мораторий на имплантацию отредактированных эмбрионов», — отметил ученый.

Чжан утверждает, что риски эксперимента перевешивают его же выгоды, а обстановка секретности, в которой проводился китайский проект, вызывает у него тревогу.

«Все разработки в области медицины, включая методики редактирования генов, а также все то, что затрагивает уязвимые слои населения, предварительно необходимо тщательно тестировать и открыто обсуждать с учеными, врачами, пациентами и другими членами общества», — говорит исследователь.

Кроме того, по словам ученого, хотя глобальная угроза от ВИЧ вполне реальна, ставить генные эксперименты в этой области нецелесообразно, поскольку уже существуют простые и крайне эффективные способы предотвращения передачи вируса от родителя к ребенку.

«Не говоря уже о том, что редактирование гена CCR5, вероятнее всего, сделает человека гораздо более восприимчивым к вирусу Западного Нила», — добавил исследователь.

Мораторий, по словам Чжана, должен действовать до тех пор, пока научное сообщество не выработает правила безопасности для таких экспериментов.

Источник: N+1