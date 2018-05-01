Официальный трейлер супергеройского фильма Ant-Man and The Wasp / «Человек-муравей и Оса»

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После первого тизер-трейлера Marvel Studio выложила официальный трейлер картины Ant-Man and The Wasp / «Человек-муравей и Оса», действия которой разворачиваются как раз после фильма «Мстители: Война бесконечности», который сейчас идет в кинотеатрах.

Своими действиями Скотт Лэнг (он же Человек-Муравей) заслужил почетное право присоединиться к команде Мстителей, однако он предпочитает остаться ближе к семье в Сан-Франциско. Однако даже доме его находят приключения — создатель чудо-костюма доктор Хэнк Пим приглашает героя поучаствовать в новой опасной мисии. При этом в этот раз ему будет помогать новая напарница Оса с аналогичным костюмом, дополненным рядом более интересных возможностей.

К своим ролям вернутся снявшиеся в «Человеке-муравье» Майкл Дуглас («Игра»), Пол Радд («Правила виноделов»), Эванджелин Лилли («Остаться в живых») и Майкл Пенья («Марсианин»), кроме того мы увидим и новые лица – Лоренса Фишберна («Матрица»), Мишель Пфайффер («Мама!») и Уолтона Гоггинса («Омерзительная восьмерка»).

Режиссером сиквела выступил постановщик первого «Человека-муравья» Пэйтон Рид, премьера фильма Ant-Man and The Wasp / «Человек-муравей и Оса» в Украине состоится 5 июля 2018 года.

Источник: Marvel