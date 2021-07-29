«Они сражаются за рабство, а мы — за свободу!». Полноценный трейлер второго сезона «Видеть» с Джейсоном Момоа для Apple TV+





Вслед за коротким тизером стриминговый сервис Apple TV+ опубликовал полноценный трейлер второго сезона сериала «Видеть».

See / «Видеть» — постапокалиптическая драма со звездой «Игры престолов» Джейсоном Момоа и один из самых громких сериалов стартовой линейки Apple TV+. События «Видеть» происходят на территории Северной Америки через сотни лет после того, как в XXI веке мир поразил неизвестный вирус, выкосивший большую часть человечества. Те, кому удалось выжить во время апокалипсиса, навсегда утратили зрение, и вынуждены бороться за жизнь вслепую. Но все резко меняется с появлением на свет зрячих близнецов, на которых открывается настоящая охота.

Первый сезон «Видеть» вышел в ноябре 2019 года и получил высокие оценки зрителей — его рейтинг на Rotten Tomatoes составил 85%.

Полноценный трейлер второго сезона «Видеть» на английском языке

Согласно синопсису, во втором сезоне Баба Восс попытается воссоединить свою семью и освободить дочь, которую похитил его отчужденный и озлобленный брат Эдо (его сыграл Дэйв Батиста), одержимый жаждой мести. Между тем над миром нависла угроза войны между Королевством Пайя и Тривантийской республикой, в результате чего Восс и его семья оказались в центре конфликта.

В продолжении сериала к своим ролям также вернутся Сильвия Хукс (королева Кейн), Гера Хилмарсдоттир (Магра, жена Бабы Восса) и Элфри Вудард (Пэрис). Шоураннером продолжения выступил Стивен Найт («Табу» и «Острые козырьки»), создатель сериала.

Первые три эпизода второго сезона «Видеть» выйдут 27 августа в онлайн-кинотеатре Apple TV+. Следующие эпизоды будут выходить по одному каждую пятницу — сколько их будет, пока неизвестно. В первом сезоне, вышедшем в 2019 году, было восемь эпизодов. Но Apple уже продлила сериал на третий сезон.