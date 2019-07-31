Опубликован дебютный трейлер хоррора The Lighthouse от режиссера Роберта Эггерса

Кинокомпания A24 выложила на YouTube первый трейлер The Lighthouse с Уиллемом Дефо и Робертом Паттинсоном в главных ролях. Режиссером и сценаристом фильма выступил многообещающий режиссер Роберт Эггерс — постановщик хоррора The VVitch с Аней Тейлор-Джой.

Действие The Lighthouse разворачивается в Новой Англии в 1890-х годах. В центре сюжета — молодой мужчина Ифраим Уинслоу, который устраивается работать помощником старого смотрителя маяка Томаса Уэйка на безлюдном острове, не подозревая, насколько психологически тяжело жить в условиях изоляции.

Интересно, что фильм будет черно-белым и с почти квадратным соотношением сторон.

Мировая премьера The Lighthouse состоялась на двухнедельнике режиссеров в рамках Каннского кинофестиваля 2019 года, где лента получила приз FIPRESCI — Международной федерации кинопрессы. Рейтинг картины на сайте Rotten Tomatoes на момент публикации заметки составляет 98%, а ее средний балл на Metacritic — 91 из 100.