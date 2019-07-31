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Опубликован дебютный трейлер хоррора The Lighthouse от режиссера Роберта Эггерса

Опубликован дебютный трейлер хоррора The Lighthouse от режиссера Роберта Эггерса

Опубликован дебютный трейлер хоррора The Lighthouse от режиссера Роберта Эггерса


Кинокомпания A24 выложила на YouTube первый трейлер The Lighthouse с Уиллемом Дефо и Робертом Паттинсоном в главных ролях. Режиссером и сценаристом фильма выступил многообещающий режиссер Роберт Эггерс — постановщик хоррора The VVitch с Аней Тейлор-Джой.

Действие The Lighthouse разворачивается в Новой Англии в 1890-х годах. В центре сюжета — молодой мужчина Ифраим Уинслоу, который устраивается работать помощником старого смотрителя маяка Томаса Уэйка на безлюдном острове, не подозревая, насколько психологически тяжело жить в условиях изоляции.

Интересно, что фильм будет черно-белым и с почти квадратным соотношением сторон.

Мировая премьера The Lighthouse состоялась на двухнедельнике режиссеров в рамках Каннского кинофестиваля 2019 года, где лента получила приз FIPRESCI — Международной федерации кинопрессы. Рейтинг картины на сайте Rotten Tomatoes на момент публикации заметки составляет 98%, а ее средний балл на Metacritic — 91 из 100.

В мировой прокат The Lighthouse выйдет 18 октября.

Источник: DTF

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