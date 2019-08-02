Опубликован трейлер военной драмы «1917» режиссера Сэма Мендеса

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Universal Pictures выпустила дебютный трейлер военной драмы «1917» оскароносного режиссера Сэма Мендеса, снявшего American Beauty и Revolutionary Road, а также два последних фильма бондианы Skyfall и Spectre.

Действие картины разворачивается во времена Первой мировой войны. В центре сюжета — два британских солдата, которым поручили выполнить, казалось бы, невыполнимую миссию: им необходимо за короткий срок пересечь вражескую территорию и доставить приказ об отмене наступления. Если они не успеют, под угрозой гибели окажутся 1600 солдат, которые попадут в засаду, в том числе — брат одного из героев.

Главные роли исполнили Джордж МакКей (Captain Fantastic) и Дин-Чарлз Чапман («Игра престолов»). Также к актерскому составу присоединились Марк Стронг, Эндрю Скотт, Ричард Мэдден и Колин Ферт. Кроме того, в фильме снялся небезызвестный Бенедикт Камбербэтч.

Сценарий «1917» написан Мендесом совместно с Кристи Уилсон-Кернс, принимавшей участие в создании сериала Penny Dreadful.

Фильм выйдет в прокат в декабре 2019 года.

Источник: 1917