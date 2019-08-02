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Опубликован трейлер военной драмы «1917» режиссера Сэма Мендеса

Опубликован трейлер военной драмы «1917» режиссера Сэма Мендеса

Опубликован трейлер военной драмы «1917» режиссера Сэма Мендеса


Universal Pictures выпустила дебютный трейлер военной драмы «1917» оскароносного режиссера Сэма Мендеса, снявшего American Beauty и Revolutionary Road, а также два последних фильма бондианы Skyfall и Spectre.

Действие картины разворачивается во времена Первой мировой войны. В центре сюжета — два британских солдата, которым поручили выполнить, казалось бы, невыполнимую миссию: им необходимо за короткий срок пересечь вражескую территорию и доставить приказ об отмене наступления. Если они не успеют, под угрозой гибели окажутся 1600 солдат, которые попадут в засаду, в том числе — брат одного из героев.

Главные роли исполнили Джордж МакКей (Captain Fantastic) и Дин-Чарлз Чапман («Игра престолов»). Также к актерскому составу присоединились Марк Стронг, Эндрю Скотт, Ричард Мэдден и Колин Ферт. Кроме того, в фильме снялся небезызвестный Бенедикт Камбербэтч.

Сценарий «1917» написан Мендесом совместно с Кристи Уилсон-Кернс, принимавшей участие в создании сериала Penny Dreadful.

Фильм выйдет в прокат в декабре 2019 года.

Источник: 1917

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