Опубликован второй трейлер хоррора Brightburn от продюсера Джеймса Ганна

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Создатели Brightburn — фильма о «злой версии Супермена» — опубликовали второй трейлер предстоящей кинокартины.

Напомним, хоррор Brightburn посвящен мальчику-пришельцу по имени Брайан, которого еще ребенком находит американская семья. Вскоре он обнаруживает в себе сверхспособности, но, в отличие от Кларка Кента, не собирается помогать людям. Подросток начинает мстить школьным обидчикам и убивать людей ради удовольствия, в том числе — сбивая пассажирские самолеты.

Картину спродюсировал Джеймс Ганн, режиссер «Стражей Галактики», а поставил ее Дэвид Яровески, работавший над хоррором «Рой» и музыкальным клипом «Guardians’ Inferno» ко второй части «Стражей».

Премьера Brightburn состоится 23 мая 2019 года.

Источник: DTF