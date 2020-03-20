Опубликовано короткое видео, в котором наглядно показано, как Covid-2019 распространялся по миру последние два месяца

Студент Эдвард Хаас из Калифорнии создал видеоролик, в котором наглядно показал, как коронавирус Covid-2019 распространялся по миру, начиная с 23 января. В основе ролика лежат данные Университета Джонса Хопкинса.

На видео можно видеть, что поначалу заражение коронавирусом происходило только в Китае, после вирус распространился на соседние страны, в частности, Южную Корею, а затем очаги Covid-2019 один за другим стали вспыхивать на Ближнем Востоке, в Европе и, наконец, в США.

Источник: BirdInFlight