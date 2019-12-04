Орбитальный отель Aurora, разработанный космическим стартапом Orion Span, откроется в 2024. Но это неточно

Отдых на орбите для состоятельных людей, которым прискучили обычные земные виды, скоро станет реальностью. По крайней мере, в этом убеждают нас рекламные презентации ряда частных компаний, спешащих открыть первую космическую гостиницу. В их числе — Orion Span.

«Сейчас это кажется нам безумием, потому что это еще не реальность, — поясняет Фрэнк Бангер, основатель американской аэрокосмической фирмы Orion Span. — Но таково свойство этих вещей: они кажутся безумием, пока не станут нормой».

Orion Span обещает открыть отель на 370-километровой орбите в 2024 году. Он будет небольшим — станция в форме капсулы и размером с бизнес-джет будет рассчитана на пятерых гостей, которые проведут в невесомости 12 дней, после чего их сменит следующая «партия» клиентов стартапа. Программа развлечений для туристов намечена довольно плотная — помимо игры в настольный теннис и любования восходами и закатами они станут помогать в проведении научных экспериментов, рассказывает Reuters.

Цена такого тура с учетом полета на станцию и возвращения на Землю — $9,5 млн с человека. По словам Бангера, около 30 потенциальных клиентов уже выразили твердое желание отдохнуть на орбите и внесли депозит в размере $80 000.