Орбитальный отель Aurora, разработанный космическим стартапом Orion Span, откроется в 2024. Но это неточно
Отдых на орбите для состоятельных людей, которым прискучили обычные земные виды, скоро станет реальностью. По крайней мере, в этом убеждают нас рекламные презентации ряда частных компаний, спешащих открыть первую космическую гостиницу. В их числе — Orion Span.
«Сейчас это кажется нам безумием, потому что это еще не реальность, — поясняет Фрэнк Бангер, основатель американской аэрокосмической фирмы Orion Span. — Но таково свойство этих вещей: они кажутся безумием, пока не станут нормой».
Orion Span обещает открыть отель на 370-километровой орбите в 2024 году. Он будет небольшим — станция в форме капсулы и размером с бизнес-джет будет рассчитана на пятерых гостей, которые проведут в невесомости 12 дней, после чего их сменит следующая «партия» клиентов стартапа. Программа развлечений для туристов намечена довольно плотная — помимо игры в настольный теннис и любования восходами и закатами они станут помогать в проведении научных экспериментов, рассказывает Reuters.
Цена такого тура с учетом полета на станцию и возвращения на Землю — $9,5 млн с человека. По словам Бангера, около 30 потенциальных клиентов уже выразили твердое желание отдохнуть на орбите и внесли депозит в размере $80 000.
«Мы не видели подобного ажиотажа по поводу космоса со времен „Аполлона“», — указывает предприниматель.
Законы в вакууме
Жизнь вдали от Земли регулируется по большей части Договором о космосе 1967 года, который запрещает странам предъявлять права на космическое пространство и небесные тела, но позволяет использовать их в мирных целях — что открывает путь для бизнеса.
Вместе с тем, для того, чтобы открыть космическую гостиницу, частные компании должны получить разрешение на свою деятельность от государства — обычно того, где они зарегистрированы. Уполномоченные органы при этом обязуются проводить регулярную инспекцию деятельности каждой станции. Кроме того, все страны, участвовавшие в создании и запуске такой станции, ответственны за ущерб, который она может нанести — например, если врежется в спутник. Такая ответственность может отпугнуть госструктуры от поддержки подобных частных предприятий, а без нее космические стартапы, нацеленные на оказание гостиничных услуг, окажутся связанными по рукам и ногам.
Законы и правила, существующие сегодня, действительно устарели и мешают потенциальным владельцам орбитальных баз отдыха, соглашается Бангер и приводит свой пример: так, поскольку у станции Aurora будут двигатели, помогающие ей оставаться на орбите, она подпадает под категорию товаров военного назначения, которые запрещено продавать другим государствам. Эти правила, принятые властями США 40 лет назад, хороши для баллистических ракет, но не должны иметь отношения к индустрии туризма и развлечений, убежден бизнесмен.
«На данный момент еще ни одно государство мира не адаптировало свою законодательную базу под космический туризм», — заключает Бангер.
Таким образом, если в ближайшие годы ответственные за космос агентства — как национального, так и наднационального масштабов — не внесут изменения в ряд актов, реализуемость затеи Orion Span может оказаться под большим вопросом.
Источник: hightech.plus