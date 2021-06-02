Оригинальную «Дюну» / Dune 1984 года выпустят в 4K HDR качестве перед релизом новой версии от Дени Вильнева

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Перед выходом свежей версии фильма «Дюна» / Dune от Дени Вильнева компания-дистрибьютор Arrow Films решила напомнить фанатам истоки и объявила о выпуске ремастера одноименного оригинального фильма Дэвида Линча.

Релиз будет доступен 30 августа, ровно за месяц до выхода нового фильма. Создатели новой версии отметили, что получили в свое распоряжение оригинальную пленку картины, отсканировали ее в качестве 4K 2160p с поддержкой Dolby Vision HDR. Также в релиз войдет несжатая оригинальная стереодорожка и созданный для нового релиза на ее основе объемный звук DTS-HD Master Audio 5.1.

Будет доступно две версии Dune 4K Blu-ray — стандартная с 4K-фильмом и бонусным диском с дополнительным контентом, а также Steelbook edition с третьим диском, на который записали HD-версию фильма «Дюна». В список дополнительного контента входят комментарии экспертов, документальная лента о съемках и набор новых и старых фичуреток о фильме.

Заказать релиз Dune 4K Blu-ray можно по следующей ссылке, стоимость стартует с $37,99.

Напомним, что вторая экранизация романа Фрэнка Герберта от режиссера Дени Вильнева изначально должна была выйти 18 декабря 2020 года, но затем ее релиз перенесли на 1 октября 2021 года. Одновременно с кинотеатральным релизом картина появится в стриминговом сервисе HBO Max.

Источник: The Verge