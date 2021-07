Основанный украинками в США магазин цифровой одежды DressX привлек $2 млн инвестиций [видео]

Стартап DressX, основанный украинками Дарьей Шаповаловой и Натальей Моденовой в 2020 году в США объявил о привлечении $2 млн инвестиций. Данный стартап разрабатывает магазин виртуальной одежды, в котором можно выбрать и купить себе «цифровые обновки».

Чтобы получить свое фото в цифровой одежде, нужно загрузить фото хорошего качества, с хорошим освещением, без резких теней и подождать 1-2 дня для его обработки. В магазине представлены как вещи, которые существуют только в электронной версии, так и предметы одежды, у которых есть реальные прототипы.

Инвестиции были получены в ходе seed-раунда, лид-инвесторами в котором выступили The Artemis Fund и Alpha Edison. Также в раунде поучаствовали Unlock Venture Partners, One Way Ventures, TLF Ventures, Startup Mavericks и Signal Peak Ventures.

Привлеченные средства команда DressX планирует потратить на масштабирование и развитие продаж по разным каналам.

Источник: AIN.UA, DressX