Paramount перенесла премьеру нового Scream / «Крика» на 2022 год, авторы не успевают завершить перезапуск к 25-летнему юбилею

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Самая первая часть молодежного ужастика Scream / «Крик» вышла в далеком 1996 году, так что в конце следующего года она готовится отмечать 25-ую годовщину. Студия Paramount хотел отпраздновать данное событие выпуском нового (пятого по счету) фильма, который должен был перезапустить франшизу, однако из-за коронавируса создатели не успевают к знаменательной дате.

Впрочем, студию это не расстроило и она уже объявила новую дату релиза, которая всего на месяц отстает от оригинальной даты (18 декабря 1996 года и 14 января 2022 года соответственно).

On January 14, 2022… We’re going to hear you SCREAM. 😱 pic.twitter.com/X83ENIj3Hm — Scream (@ScreamMovies) August 29, 2020

Производством фильма займутся Spyglass Media Group и Paramount Pictures. Создатели уже подтвердили, что к своим ролям вернутся Кортни Кокс (журналистка Гейл Уэзерс) и Дэвид Аркетт (помощник шерифа Дьюи Райли). Не обойдется и без новых лиц, студия уже объявила об участии в проекте молодых звезд Дженны Ортеги (Young Jane, You) и Мелиссы Баррера (Club de Cuervos).

Напомним, что ранее в Paramount объявили, что фильм ужасов «A Quiet Place Part 2» переехал в расписании с 6 сентября 2020 года на 23 апреля 2021 года, а сиквел военного экшена «Top Gun: Maverick» с Томом Крузом в главной роли переместился с 23 декабря 2020 года на 2 июля 2021 года.

Источник: Deadline