Paramount перенесла премьеру нового Scream / «Крика» на 2022 год, авторы не успевают завершить перезапуск к 25-летнему юбилею

Самая первая часть молодежного ужастика Scream / «Крик» вышла в далеком 1996 году, так что в конце следующего года она готовится отмечать 25-ую годовщину. Студия Paramount хотел отпраздновать данное событие выпуском нового (пятого по счету) фильма, который должен был перезапустить франшизу, однако из-за коронавируса создатели не успевают к знаменательной дате.

Впрочем, студию это не расстроило и она уже объявила новую дату релиза, которая всего на месяц отстает от оригинальной даты (18 декабря 1996 года и 14 января 2022 года соответственно).

On January 14, 2022… We’re going to hear you SCREAM. 😱 pic.twitter.com/X83ENIj3Hm

— Scream (@ScreamMovies) August 29, 2020