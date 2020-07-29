Новий зомбі-екшен “Потяг до Пусана 2. Півострів» виходить у широкий прокат в Україні 6 серпня 2020 року [трейлер]





6 серпня 2020 року в український прокат виходить екшн-блокбастер “Потяг до Пусана 2. Півострів” — це сіквел зомбі-екшену «Потяг до Пусана» режисера Йон Сан Хо. У Європі вперше блокбастер покажуть саме в Україні в тому числі у сучасних форматах IMAX, 4DX та ScreenX.

За сюжетом Південна Корея не змогла стримати спалах страшного вірусу, який знищив цілу країну. Головний герой, Джон Сок, тоді ледве зміг вибратися живим. Тепер йому випадає нагода повернутися. Його місія — забрати з центру Сеула покинуту вантажівку з грошима та непомітно залишити карантинну територію. Але все пішло не за планом після зустрічі з таємничим воєнізованим Підрозділом 631 та ватагами лютих зомбі, які розгулюють по всьому півострову.

В 7 країнах, де стрічка вийшла на великі екрани в минулі вихідні, вона стала хітом і вже зібрала рекордну суму у 36 млн доларів. У перший вікенд прокату фільм став лідером зборів в п’яти країнах — в Південній Кореї, Сінгапурі, Малайзії, на Тайвані і у В’єтнамі.

Також для українських глядачів дистриб’ютори приготували додатковий бонус. З 30 липня вперше в Україні в прокат вийде спеціальна розширена версія першого фільму “Потяг до Пусана”. Кінотеатри демонструватимуть розширену версію у 2D и 4DX один тиждень перед стартом сиквелу. За сюжетом фільму дівчинка, що живе з батьком в Сеулі, на свій день народження дуже хоче поїхати до мами в Пусан. Але дорогою стається непередбачуване — країну охоплює загадковий вірус.

Джерело: SVOEkino