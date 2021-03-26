Перший трейлер кінокоміксу «Загін самогубців: Місія навиліт» Джеймса Ґанна [Прем’єра 5 серпня 2021 року]





Фантастичний бойовик «Загін самогубців: Місія навиліт» є продовженням однойменного фільму за коміксами DC, що вийшов на екрани у 2016 році.

У «Місії навиліт» до вже знайомих з першої частини персонажів з першого «Загону самогубців» — Харлі Квін (Марґо Роббі) і Капітана Бумеранга (Джай Кортні) — приєднаються нові поганці: Бладспорт (Ідріс Ельба), Миротворець (Джон Сіна), Щуроловка 2 (Даніела Мельхіор), Савант (Майкл Рукер), Мислитель (Пітер Капальді), Король Акул (Стів Ейджі), Блекґард (Піт Девідсон) та інші. Також у фільмі знялись Юель Кіннаман, який зіграв роль полковника Ріка Флеґа — нового лідера загону самогубців, і Віола Девіс (Аманда Уоллер).

За сюжетом, Аманда Уоллер знову збирає загін самих небезпечних злочинців, яких тримають у Бель Рів, в’язниці із найвищим рівнем смертності в США. Сформований зі злочинців Загін «Ікс» під командування полковника армії США Ріка Флеґа відправляється на віддалений ворожий острів Корто Мальтезе для виконання суперсекретного завдання.

Режисер продовження — Джеймс Ґанн, відомий в першу чергу за дилогією «Вартові галактики» по коміксах Marvel.

Версія трейлеру з українським дубляжем

Трейлер в оригіналі англійською мовою

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Старт прокату в Україні — 5 серпня 2021 року.