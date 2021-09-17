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Перший трейлер нового фільму Ґільєрмо дель Торо «Алея жаху» / Nightmare Alley з Бредлі Купером та Кейт Бланшетт

Перший трейлер нового фільму Ґільєрмо дель Торо «Алея жаху» / Nightmare Alley з Бредлі Купером та Кейт Бланшетт

Перший трейлер нового фільму Ґільєрмо дель Торо «Алея жаху» / Nightmare Alley з Бредлі Купером та Кейт Бланшетт


Студія Searchlight Pictures презентувала перший трейлер нового фільму режисера Ґільєрмо дель Торо «Алея жаху» / Nightmare Alley, знятого в жанрах детектив, драма та трилер.

Картина розповідає про амбітного карнавального фокусника (Бредлі Купер), який має талант маніпулювати людьми. Одного дня він знайомиться з жінкою-психіатром (Кейт Бланшетт), яка підіймає його здібності на новий рівень, але за все за все доводиться розплачуватися і не завжди грошима…


Ґільєрмо дель Торо написав сценарій фільму за мотивами однойменного роману Вільяма Ліндсі Грешама та одночасно виступив режисером.

В ролях знялися Кейт Бланшетт («8 подруг Оушена»), Бредлі Купер («Народження зірки»), Руні Мара («Дівчина з тату дракона»), Пол Андерсон («Шерлок Холмс: Гра тіней»), Віллем Дефо (трилогія «Людина-павук»), Мері Стінберґен, Тоні Коллетт, Рон Перлман та інші.

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Прем’єра фільму «Алея жаху» / Nightmare Alley в Україні запланована на 20 січня 2022 року.

Джерело: Searchlight Pictures

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