Перший трейлер нового мультфільму «Лука» / Luca про двох підлітків-морських чудовиськ від Disney та Pixar (прем’єра — 17 червня 2021 року)





Disney та Pixar представили свій новий анімаційний фільм «Лука» / Luca, який розказує історію про дружбу, вихід із зони комфорту та двох підлітків-морських чудовиськ і одне літо, що може змінити їхні життя.

Події анімації «Лука» від Disney та Pixar розгортаються на мальовничому узбережжі Італійської Рів’єри. Це історія про дорослішання хлопчика, наповнене морозивом, пастою та нескінченними поїздками на скутері. Головний герой Лука ділить свої пригоди зі своїм новим найкращим другом, але розвагам та веселощам загрожує схований глибоко-глибоко секрет: морські страховиська з іншого світу, які живуть просто під поверхнею води.

Фільм зрежисовано номінантом на премію «Оскар» Енріко Казароза («Місяць»), а продюсером стрічки стала Андреа Воррен («Лава», «Тачки 3»). Головних героїв озвучили Джейкоб Трембле («Кімната», «Диво»), Джек Ділан Ґрейзер («Ми ті, хто ми є», «Шазам»), Емма Берман, Mая Рудольф («Подружки нареченої», шоу «Saturday Night Live»), Марко Барічеллі та Джим Ґеффіґен («Блідий турист», «Troop Zero»).





Анімація «Лука» від Disney та Pixar вийде в українських кінотеатрах 17 червня 2021 року.

Джерело: Disney