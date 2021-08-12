Персональному компьютеру — 40 лет!





IBM PC (IBM 5150) вышел на рынок ровно 40 лет назад — 12 августа 1981 года — и положил начало эпохе современных компьютеров. В то же время его торговое название PC (Personal Computer) стало нарицательным для техники данного класса.

IBM PC создала команда инженеров и дизайнеров под руководством Дона Эстриджа из подразделения IBM Entry Systems в Бока-Ратоне, штат Флорида. Его начали проектировать в июле 1980 года. В итоге за четыре месяца собрали первый прототип, а к апрелю 1981 года компьютер был полностью готов и отправился в производство.

Что примечательно, IBM PC не был первым PC компании ­— за шесть лет до этого в 1975 году вышел более компактный IBM 5100. Но массовым ему стать было не суждено, не в последнюю очередь из-за цены, которая составляла около $20 000.

До этого IBM PC компания создавала любую вычислительную технику самостоятельно, не прибегая к помощи сторонних компаний. Но с IBM 5150 подход был иным. Он получил много «чужих» компонентов — например, в основу лег CPU Intel, а ОС MS-DOS была лицензирована Microsoft у компании Seattle Computer Products.

IBM PC продавался в различных конфигурациях. Самая дорогая для бизнеса стоила $3005. Она оснащалась 8-битным процессором Intel 8088 с частотой 4,77 МГц, которого при желании можно было дополнить сопроцессором Intel 8087, делавшим возможным вычисления с плавающей точкой. Объем ОЗУ составлял 64 Кбайта. Для постоянного хранения данных предполагалось использовать 5,25-дюймовых дисководы для дискет объёмом 160 или 320 килобайт. В IBM 5150 нельзя было установить HDD из-за недостаточной мощности блока питания, но компания предлагала модуль расширения Expansion Unit с винчестером на 10 Мбайт, который требовал отдельного источника питания.

Самая дешевая конфигурация IBM PC для дома стоила $1565 — в ней использовался тот же процессор Intel 8088, но ОЗУ было всего 16 Кбайт. В компьютере отсутствовали дисководы для дискет и стандартный CGA-монитор, но был адаптер для кассетных накопителей и видеокарта, ориентированная на подключение к телевизору.

В итоге IBM 5150 стал невероятно успешным. В первый же месяц компания продала 40 тысяч устройств, а за 1983 год — более 750 тысяч машин. Ближайший конкурент DEC тогда реализовал только 69 тысяч своих ПК. В 1984 году IBM выручила от продаж РС четыре миллиарда долларов, заняв более половины мирового рынка ПК. Благодаря успеху IBM PC руководители Microsoft Билл Гейтс и Пол Аллен стали миллиардерами, а Microsoft стала лидером на рынке программных продуктов.

Матричный принтер IBM 5152, который продавался вместе с IBM 5150

Архитектура IBM PC была сделана открытой и любому производителю разрешалось выпускать периферию и ПО для компьютера IBM без необходимости покупки какой-либо лицензии. Это позволило сторонним фирмам создать множество клонов РС и отобрать у IBM львиную долю этого быстро расширяющегося рынка.

В прошлом десятилетии ПК на второй план вытеснили смартфоны и планшеты. Если помните, в 2017 году Android впервые превзошла Windows, но в 2020 году рынок ПК на фоне пандемии впервые за последнее десятилетие вырос более чем на 10%. Да, современные ПК сильно отличаются от IBM PC, но базовые принципы (гибкость и расширяемость), заложенные 40 лет никуда не делись. Кто знает, возможно, именно IBM в будущем создаст первый массовый квантовый компьютер (ранее голубой гигант обещал выпустить первый коммерческий квантовый компьютер к 2023 году), если ее не опередит Google.