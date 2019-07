Первые две части Doom вышли на Android и iOS, а на Switch, PS4 и Xbox One была переиздана вся трилогия

Bethesda выпустила трилогию Doom на Switch, PS4 и Xbox One. Массовое переиздание классических шутеров приурочено к 25-й годовщине франшизы.

Как сообщается, первые две части включают локальный кооператив на одном экране и мультиплеер в режиме deathmatch на четверых игроков.

Кроме того, в переиздания всех трех игр входит дополнительный контент — Episode IV: Thy Flesh Consumed для Doom, The Master Levels для Doom II, а также Resurrection of Evil и The Lost Missions для Doom 3.

Помимо этого, первый и второй Doom портировали на мобильные устройства (уточним, что первый Doom был портирован на iOS еще в 2009 году, в новом издании разработчики добавили поддержку новейших гаджетов Apple; Doom II и на Android, и на iOS выходит впервые):

Источник: DTF