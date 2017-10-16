Первый полноценный трейлер супергеройского фильма «Черная пантера» / Black Panther от Marvel

После первого тизер-трейлера, котрый дал общее представление о будущем фильме «Черная пантера», Marvel выпустил первый полноценный трейлер Black Panther.

Напомним, что фильм станет первым сольным проектом для одноименного супергероя, который помимо своих прямых обязанностей также является королем вымышленной африканской страны Ваканда. Этот герой уже появлялся в фильме «Первый мститель: Противостояние», однако выполнял там скорее эпизодическую роль.

По сюжету картины, Т’Чалла «Черная пантера» возвращается на родину после окончания противостояния Мстителей и обнаруживает, что враги хотят сместить его с трона и уничтожить Ваканду, известную запасами невероятно прочного металла вибраниума.

Главные роли в фильме исполнили темнокожие актеры: Майкл Б. Джордан («Крид: наследие Рокки»), Лупита Нионго («12 лет рабства»), Данай Джекесай Гурира («Ходячие мертвецы»), Дэниэл Калуя («Прочь») и Форест Уитакер («Последний король Шотландии»). В качестве режиссера выступил Райан Куглер, снявший «Крид: наследие Рокки» и «Станцию Фрутвейл».

Премьера фильма «Черная пантера» / Black Panther состоится 14 февраля 2018 года и станет последним фильмом третьей фазы перед выходом новой части «Мстителей».

Источник: Marvel