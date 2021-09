Съемки телевизионной адаптации игры от Naughty Dog, которая должна выйти на HBO в 2022 году, продолжаются с июля.

HBO опубликовал в твиттере первый кадр горячо ожидаемого сериала The Last of Us от HBO — на нем можно увидеть главных героев — Джоэла и Элли в исполнении Педро Паскаля и Беллы Рамзи.

Сценаристами и продюсерами сериала по The Last of Us для HBO выступают Крэйг Мейзин («Чернобыль») и Нил Дракманн (геймдиректор оригинальной игры Naughty Dog). Пилотный эпизод поставит российский режиссер Кантемир Балагов («Дылда»). Помимо Педро Паскаля и Беллы Рамзи в сериале появятся Анна Торв, которая играет контрабандистку Тесс, и Мерл Дэндридж — актриса озвучки героини в играх вернется к своему персонажу.

Ранее канадские СМИ сообщили, что бюджет сериала по TLOU превышает 10 миллионов долларов за эпизод. А канадский чиновник заявил, что HBO планирует выделять на шоу 200 миллионов долларов в год и оно может получить целых восемь сезонов.