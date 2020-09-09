Первый полноценный трейлер фантастического фильма «Дюна» / Dune от Дени Вильнева [видео]





Киностудии Legendary Pictures и Warner Bros. наконец опубликовали первый полноценный трейлер экранизации фантастического романа «Дюна» / Dune от Дени Вильнева, который выступил одновременно сценаристом, режиссером и продюсером картины. Премьера фильма назначена на 18 декабря 2020 года.

У книжного цикла «Хроники Дюны» американского писателя Фрэнка Герберта огромное количество фанатов, досконально изучивших все детали вселенной Duniverse, так что любое несоответствие книжному оригиналу будет воспринято чрезвычайно болезненно. Впрочем, в кинотеатры наверняка пойдут и обычные зрители, которые не знакомы с книжной основой и будут оценивать фильм, как зрелищный фантастический блокбастер. Несомненно, у каждого подхода есть право на жизнь.

Timothée. Rebecca. Oscar. Josh. Zendaya. Sharon. Jason. Javier. Denis. DUNE TRAILER FIRST LOOK. 👀 https://t.co/ePHY6aGem4 — Twitter Movies (@TwitterMovies) September 9, 2020

Так как речь идет об экранизации романов, написанных еще в прошлом веке (оригинальные шесть книг вышли в промежутке 1965-1985 г.г.), подробно рассказывать о сюжете смысла нет — кому очень интересно, к моменту премьеры вполне успеет прочитать пару книг цикла. Ну а остальным просто скажем, что действия развиваются в далеком будущем, где после восстания машин человечество отказалось от компьютеров и ИИ в пользу развития личных и экстрасенсорных способностей. Отказ от умных машин не помешал человечеству отправиться к звездам, так что действие первого романа развивается на планете Арракис, где одно благородное семейство (Атрейдесы) противостоят другому менее благородному семейству (Харконнены). В сюжете участвуют местные жители-фремены, огромные песчаные черви, чудодейственная пряность и т.д.





Интересно, что Дени Вильнев принял решение разбить экранизацию первой книги на два фильма, так как по его мнению книжный мир слишком сложен для одного фильма из-за количества деталей, важных для целостного восприятия. После второй части нас наверняка ждут продолжения, так как суммарное количество книг цикла «Хроники Дюны» превышает два десятка, если учитывать продолжения от сына автора Брайана Герберта и Кевина Андерсона.

Роль Пола Атрейдеса исполнил Тимоти Шаламе, его отца Лето Атрейдеса сыграл Оскар Айзек, а мать Леди Джессику — Ребекка Фергюсон. В фильме также снимутся Джейсон Момоа (Дункан Айдахо), Стеллан Скарсгард (Владимир Харконнен), Дэйв Батиста (Глоссу Раббан), Шарлотта Рэмплинг (Мохиам), Зендая (Чани), Хавьер Бардем (Стилгар), Джош Бролин (Гурни Халлек) и другие.

Источник: Legendary Pictures