Первый полноценный трейлер сериала для взрослых о плохих супергероях «The Boys» / «Пацаны»

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После короткого тизера сервис Amazon опубликовал полноценный трейлер нового сериала о супергероях «The Boys» / «Пацаны», который является экранизацией одноименного комикса от автора серий Preacher, Hitman и Punisher Гарта Энниса.

В отличие от типичных слащавых историй, где супергерои спасают человечество, в мире The Boys они злоупотребляют своей силой и возможностями, причем настолько, что обычные люди пытаются им противостоять. По сюжету глава группы Билли Бутчер (Карл Урбан) собирает команду неравнодушных граждан, каждый из которых в той или иной степени пострадал от безрассудных действий супергероев из группировки Seven.

В ролях также снялись Элизабет Шу («Назад в будущее»), Джек Куэйд («Голодные игры»), Карен Фукухара («Отряд самоубийц») и другие, шоураннерами назначены Эрик Крипке, Эван Голдберг и Сет Роген.

Премьера сериала «The Boys» / «Пацаны» от Amazon состоится 26 июля 2019 года, в первом сезоне будет всего 8 серий.

Источник: Amazon