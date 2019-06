Первый приквел сериала «Игра престолов» получил рабочее название Bloodmoon / «Кровавая луна»

Первый приквел сериала Game of Thrones получил рабочее название Bloodmoon / «Кровавая луна», которое не совпадает с ранее озвученным Джорджем Мартином именем The Long Night / «Долгая ночь».

Съемки проекта стартуют уже в текущем месяце, поэтому шоураннеры решили изменить техническое название «Untitled Game of Thrones Prequel» на более выразительное. Отметим, что рабочее название довольно редко становится коммерческим, так как из-за опасения утечек создатели обычно дают проектам на этапе съемок отвлеченные имена. Так что шансы имени The Long Night / «Долгая ночь» стать финальным только возросли.

Напомним, что еще в январе текущего года канал HBO пригласил снимать пилотную серию приквела Game of Thrones режиссера С. Дж. Кларксон (Orange Is the New Black, Dexter, Bates Motel, The Defenders, Jessica Jones). Помогать ей будут непосредственно автор цикла книг «Песнь Льда и Огня» Джордж Мартин и сценаристка Джейн Голдман, которая отметилась такими проектами, как Kick-Ass, X-Men, Kingsman, «Дом странных детей Мисс Перегрин».

Naomi Watts, Josh Whitehouse, Naomi Ackie, Denise Gough, Jamie Campbell Bower, Sheila Atim, Ivanno Jeremiah, Georgie Henley, Alex Sharp, Toby Regbo

Главные роли в Bloodmoon сыграют Наоми Уоттс («Твин Пикс», «Бёрдмэн», «21 грамм») и Джош Уайтхаус («Полдарк»). Также в проекте снимутся Наоми Аки (Lady Macbeth), Дениз Гоф (Monday), Джейми Кэмпбелл Бауэр (Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street, Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald), Шейла Атим (Harlots), Иванно Джереми (Humans), Джорджи Хенли (The Chronicles of Narnia), Алекс Шарп (How to Talk to Girls at Parties) и Тоби Регбо (The Last Kingdom, Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald).

Предполагается, что первый приквел (а в данный момент разрабатываются сразу три сериала по вселенной «Игры престолов») расскажет о событиях за 10 тысяч лет до знакомого всем по серии книг «Песнь Льда и Пламени» сюжета, в так называемую «Эру Героев». Именно тогда были основаны Великие Дома Вестероса и прошла легендарная Долгая Ночь, которая длилась целое поколение и принесла с собой войну с Белыми Ходоками.

Источник: Screenrant