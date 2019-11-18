Первый тизер-трейлер комедийного сериала «Avenue 5» от HBO с Хью Лори в роли капитана круизного космического корабля, терпящего бедствие

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Британец Хью Лори — замечательный актер, который способен сыграть роль любого плана, но все же особенно ярко ему удаются комедийные роли. И в новом сериале «Avenue 5» от HBO у Хью есть все шансы полностью раскрыться, ведь играет он капитана космического круизного корабля Райана Кларка, который терпит бедствие.

Шоураннером сериала выступил Армандо Ианнуччи, снявший замечательный комедийный сериал «Вице-президент» (Veep), который продержался в эфире целых семь сезонов и закончился весной текущего года. Если говорить о полнометражных фильмах его авторства, то вы наверняка слышали о «В петле» (2009), «История Дэвида Копперфилда» (2019) и конечно же «Смерть Сталина» (2017).

Создатели описывают «Avenue 5» как научно-фантастическую комедию в космическом сеттинге и благодаря харизме исполнителя главной роли он действительно может «выстрелить». Кроме Хью Лори в сериале заняты Ребекка Фронт («Аэронавты»), Джош Гад («Убийство в «Восточном экспрессе»»), Ленора Кричлоу («Чёрное зеркало»), Зак Вудс («Офис»), Итан Филлипс («Звёздный путь: Вояджер») и другие.

Премьера сериала «Avenue 5» состоится в январе 2020 года на канале HBO.

Источник: Engadget