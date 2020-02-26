Первый трейлер анимационного фильма Rumble / «Лига монстров» о гигантских монстрах-рестлерах

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Несмотря на тотальное доминирование Disney/Pixar в сегменте анимационных фильмов другие голливудские кинокомпании не оставляют попыток отхватить свой кусок мультипликационного пирога. В частности, очередную попытку предприняла Paramount Pictures, снявшая мультфильм Rumble / «Лига монстров» о гигантских монстрах-рестлерах.

Представьте мир, где мирно и счастливо рядом с людьми живут разумные гигантские монстры. Любимое развлечение этого фантастического мира — грандиозные бои монстров на ринге со своими звездами и аутсайдерами. И когда в руки молодого тренера попадает боец, в которого никто не верит, он пойдет на все, чтобы привести его к победе.





Сценарий написал Итан Коэн («Солдаты неудачи», «Люди в чёрном 3»), режиссером выступил Хэмиш Грив («Монстры против пришельцев», «Хранители снов»). Молодого тренера озвучит Джеральдин Вишванатан, главного героя-монстра — Уилл Арнетт, а его мегауспешного соперника — сам Терри Крюс.

Мультфильм Rumble / «Лига монстров» выйдет в кинотеатрах 29 января 2021 года.

Источник: Paramount Pictures